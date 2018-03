China e a Nigéria constroem o maior porto do Golfo da Guiné

A empresa chinesa de engenharia portuária, designada CHEC, decidiu ajuda a Nigéria, país vizinho de São Tomé e Príncipe, a construir no alto mar um dos maiores portos marítimos da Região Ocidental do Continente Africano e do Golfo da Guiné.

A imprensa internacional que divulgou a notícia nesta sexta – feira 30 de Março, cita as declarações do Director da empresa chinesa, CHEC. Segundo Lin Yichong a infraestrutura portuária que será erguida no golfo da Guiné, deverá tornar-se numa placa giratória das operações portuárias de toda a África Ocidental.

Segundo a imprensa internacional, o Director da empresa chinesa, fez tais declarações na cerimónia de apresentação do projecto da obra que vai custar mil milhão e 53 milhões de dólares.

Lin Yichong, disse que o projecto « demonstra o estatuto da Nigéria como destino dos investimentos, em África»,

O Vice Presidente da Nigéria marcou presença na cerimónia. Yemi Osinbajo, e anunciou que a execução do projecto de construção do porto vai criar cerca de 170 mil empregos directos e indirectos no país. «É um projecto histórico: Com uma capacidade de 1,5 milhões de contentores por ano, é uma proeza que fará daquele porto marítimo, um dos maiores da região, e um centro para as operações portuárias no conjunto da África Ocidental», frisou o vice-Presidente da Nigéria.

Segundo as projecções avanaçadas na cerimónia de apresentação e lançamento do projecto, a capacidade incial do porto será de 1,5 milhão de contentores por ano. Mas a longo prazo deverá ultrapassar os 4,7 milhões de contentores por ano.

Nigéria e a República Popular da China, avançam para a construção no alto mar do Golfo da Guiné, do maior porto da região ocidental de África.

Uma acçao conjunta China – Nigéria, na vizinhança de São Tomé e Príncipe, que ao que tudo indica pode sentenciar a morte do projecto são-tomense de construção do porto em águas profundas em Fernão Dias, com financiamento chinês.

Téla Nón