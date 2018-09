Téla Nón em N´djamena – Chade lança PDIDE

Foi lançado no início desta semana, no anfiteatro do hotel Radisson Blu, em Ndjamena, capital do Chade, o Plano Director de Industrialização e Diversificação Económica (PDIDE) do Chade.

Na véspera da abertura da 34ª Reunião do Comité de Peritos Intergovernamentais de África Central, a capital chadiana acolheu nesta segunda-feira, no hotel Radisson Blu, o lançamento oficial de elaboração do Plano Director de Industrialização e de Diversificação Económica do Chade.

O evento que foi presidido pelo titular da pasta da Economia e Planificação do Desenvolvimento da República do Chade, Issa Doubragne, começou com a projecção de um documentário “feito em África-Central, onde os temas mais pertinentes da industrialização na sub-região foram abordados, destacando o trabalho que o Cláudio Corallo vem fazendo com o cacau em São Tomé e Príncipe.

Em seguida, passou-se a apresentação dos três painéis, com a Mama Keita, do escritório Regional para a África-Central, a falar e espelhar na tela, a diversificação económica na África Central e no Tchade.

Seguiu-se a apresentação do economista Clovis Freire, que identificou as oportunidades e a selecção dos produtos de exportação.

Para fechar este capítulo, foi apresentado por também economista, Ibrahim Aboubakar, o plano de execução de elaboração de estratégia de diversificação e do plano industrial do Tchade.

Em seguida, na posse da palavra, o Director do Escritório Regional da Comissão Económica das Nações Unidas para a África-Central, António Pedro, enalteceu as potencialidades do país, bem como a sua localização geográfica, factos que poderão ajudar o país a implementar com o sucesso o Plano Director de Industrialização e de Diversificação Económica, PDIDE, mas, alertando que “ é preciso o envolvimento de todas”.

Desafio que foi aceite pelo responsável da pasta da Economia e Planificação do Desenvolvimento da República do Chade, Issa Doubragne, que também frisou as capacidades do país, que na sua opinião está num lugar estratégico.

Marcaram presença também no acto, para além das entidades sublinhadas, a ministra de Tecnologia e Comunicação e o Conselheiro Económico do presidente.

Enviado especial do Téla Nón – Martins dos Santos