Reino Unido saúda São Tomé e promete investir no potencial da juventude

O embaixador do Reino Unido acreditado em Angola e São Tomé e Príncipe, Bharat Joshi, foi recebido esta segunda-feira, 14 de julho, pelo Primeiro-Ministro são-tomense, Américo Ramos, no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Durante a audiência no Palácio do Governo, o diplomata entregou uma mensagem oficial de felicitações de Sua Majestade, o Rei Carlos III, dirigida ao Presidente da República, Carlos Vila Nova.

“É uma honra representar o Reino Unido neste momento histórico. Transmiti os parabéns de Sua Majestade e manifestei a nossa vontade de continuar a trabalhar com São Tomé e Príncipe num espírito de verdadeira parceria”, afirmou Bharat Joshi, sublinhando a importância do simbolismo político da data.

A reunião foi marcada por uma conversa objetiva e centrada em áreas prioritárias de cooperação, com destaque para o investimento na juventude. O embaixador reafirmou o interesse do Reino Unido em canalizar apoios através de empresas britânicas e da British International Investment, com foco em projetos geradores de emprego e crescimento económico sustentável.

“São Tomé e Príncipe tem uma juventude com talento e energia. O nosso papel é ajudar a criar condições para que esse potencial se transforme em oportunidades reais de vida. Estamos prontos para colaborar de forma concreta e duradoura”, assegurou Joshi.

A participação do Reino Unido nas comemorações do cinquentenário foi interpretada pelas autoridades nacionais como um gesto de respeito diplomático e abertura renovada para aprofundar os laços bilaterais.

Waley Quaresma