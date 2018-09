Ibrahim Aboubakar sucede Isaac Tamba na liderança do CPI

O Comité de Peritos Intergovernamentais de África Central que encontra-se reunido, no hotel Radisson Blu, na capital chadiana, Ndjamena, tem o novo presidente, o Director Geral da Economia do Chade, Ibrahim Aboubakar, que sucede desta forma, o camaronês, Isaac Tamba.

Eleito por aclamação, nesta terça-feira, Ibrahim Aboubakar que vai liderar a organização por um ano, sabe que não será fadas contadas à sua liderança a frente da organização que elegeu para este ano, na 34ª reunião, a temática “Financiamento da Industrialização na África Central”, onde durante quatro dias, 18-21 do mês corrente, vão debater estratégias e politicas concretas e orientadoras para a acção, que vão nortear o reforço do papel do sector financeiro como catalisador da alocação de recursos aos sectores produtivos, elaborando abordagens inovadoras e novos instrumentos de financiamento para o desenvolvimento industrial da África Central, promovendo parcerias sólidas e fiáveis entre os principais intervenientes no financiamento à industrialização e na exploração de iniciativas regionais de financiamento que visam a promoção do comercio transfronteiriço e de pólos industriais.

De recordar que o Ibrahim Aboubakar foi eleito no acto que foi aberto pelo Secretário do Estado para a Economia do Chade, que considerou de extrema importância este exercício, que servirá como um espaço de partilha e de aprendizagem entre os países presentes, de modo a melhorar a sua política de industrialização.

Aboubakar conduzirá o destino da organização até a edição de 2019, que será sediada no país a ser eleito esta sexta-feira, no último dia do trabalho.

Enviado especial do Tela non, Martins dos Santos