Directora do BM visita São Tome e Príncipe 

A Sra. Elisabeth Huybens, Directora do Banco Mundial para Angola, Camarões, Gabão, Guine Equatorial e São Tome e Príncipe, irá visitar São Tomé de 14 a 17 de Janeiro de 2019.

A visita tem dois objectivos principais: (i) encontrar-se com o novo governo recentemente empossado; (ii) assegurar que a estratégia de engajamento e parceria entre o Banco Mundial e São Tome e Príncipe estão alinhadas com as prioridades do novo governo.

Nesta visita, a Sra. Elisabeth será acompanhada por uma comitiva de funcionários do Banco Mundial, onde se destaca o Sr. Olivier Lambert, Representante da Instituição para São Tome e Príncipe.

A comitiva irá manter encontros com entidades governamentais e do Banco Central, para além de uma visita de campo a um dos projectos financiados pelo Banco Mundial.

Consta ainda na agenda da Sra. Elisabeth e sua comitiva encontros com a imprensa e com algumas organizações da sociedade civil.

Fonte . Banco Mundial