STP atinge a melhor taxa de execução de projetos financiados pelo Banco Mundial em África

O ano fiscal do Banco Mundial fechou no dia 30 de junho, e São Tomé e Príncipe destaca-se em África como o país que conseguiu absorver o maior desembolso do Banco Mundial para financiar os projectos de desenvolvimento. A percentagem de desembolso da carteira de projectos do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe atingiu 42%. «É a percentagem mais alta que temos na região de África, e foi atingida por São Tomé e Príncipe», confirmou Juan Carlos Alvarez, representante do Banco Mundial no país.

Um marco histórico que reflecte a capacidade técnica e institucional da AFAP (Agência Fiduciária e de Administração de Projetos), na execução da carteira de projectos do Banco Mundial. «É o resultado de um trabalho conjunto para melhorar a execução dos projectos», frisou Juan Carlos Alvarez. .,

Para o representante do BM «isso significa que o dinheiro está a chegar aos beneficiários para os quais os projectos foram desenhados».

Mas, não se trata apenas de números. Os projetos financiados pelo Banco Mundial têm contribuído diretamente para melhorias nas áreas da energia, educação, saúde, água potável, protecção social, adaptação às mudanças climáticas, e na digitalização. Os projectos executados até junho atingiram mais de 100 milhões de dólares.

Para o novo ano fiscal o Banco Mundial que começa no segundo semestre deste ano, o sector das infra-estruturas continua a ser prioridade. Segundo Juan Carlos Alvares, o destaque vai para as obras de reabilitação e modernização da Estrada Nacional n.º 1, numa distância de 27 quilómetros que liga a capital São Tomé à cidade de Neves, no norte da ilha.

O financiamento do Banco Mundial já permitiu a reabilitação dos primeiros 12 quilómetros, da cidade de São Tomé à cidade de Guadalupe. Uma via essencial para a economia. A carteira de projectos prevista para os próximos anos, está avaliada em 70 milhões de euros.

Também está prevista a assinatura de uma nova operação na área da proteção social, com foco na formação de jovens, inclusão produtiva e geração de emprego de qualidade.

Abel Veiga c/ Waley Quaresma