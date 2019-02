FMI registou derrapagem e pediu reformas fiscais

A economia São Tomé e Príncipe não cresceu no nível projectado de 5% em 2018. «O crescimento aquém das expectativas que se verificou em 2018 foi particularmente afectado pelas dificuldades consideráveis registadas no sector da energia e o reduzido volume de entradas de fluxos externos», explica a missão do FMI que avaliou a situação macro-económica de São Tomé e Príncipe.

A missão do FMI, que esteve em São Tomé nos finais do mês de Janeiro, defendeu a necessidade de se implementar reformas fiscais para promover o aumento das receitas, a par de medidas de contenção de despesas. «implementar reformas fiscais para alargar a base fiscal, partilhar a carga fiscal de forma equitativa, combater a evasão fiscal e gerar receitas para melhorar os serviços públicos e aumentar o investimento em infraestruturas», frisa o FMI.

O programa do FMI de Facilidade de Crédito Alargado, assinado com São Tomé e Príncipe no ano 2015, terminou em 2018. Durante a missão técnica em São Tomé, a delegação do FMI foi informada pelas autoridades nacionais do interesse em negociar um novo programa de facilidade de crédito alargado para os próximos 3 anos.

Abel Veiga