Porto de Ana Chaves está hipotecado

Esta quinta feira o país ficou a saber que o único porto da ilha de São Tomé, o de Ana Chaves, está hipotecado. Construído na era colonial, e sem capacidade para os navios cargueiros atracarem, o porto administrado pela ENAPORT, afundou-se em dívidas.

O anúncio foi feito pelo Director Geral da ENAPORT, empresa que administra o porto. O Director Manuel Diogo, aproveitou a visita do Ministro das Obras Públicas e Infra-estruturas Osvaldo Abreu, para divulgar as contas que afundaram o porto de São Tomé numa hipoteca. «Há uma dívida de 2 milhões de euros em impostos, e mais 2 milhões de euros para com os bancos. A empresa está hipotecada por um período de 10 anos a um banco pagando mensalmente cerca de 600 mil dobras(cerca de 14 mil euros)», declarou o director geral da ENAPORT.

ENAPORT, foi no passado uma das empresas estatais, que mais contribuiu na arrecadação de receitas para os cofres do Estado. Actualmente segundo o Director Geral, a empresa não tem uma dobra como lucro. «Temos vivido uma situação em que a empresa paga salários e fica sem dinheiro, tem que recorrer a descobertos para pagar salários, só o custo com salários representa 73% das despesas da empresa», precisou Manuel Diogo.

Uma empresa hipotecada, mas que aumentou o número de trabalhadores para 145 pessoas. Empresa hipotecada, mas que segundo o Ministro das Infra-estruturas, nos últimos anos adquiriu maquinaria obsoleta, na ordem de 450 mil euros.

Um rebocador baptizado de LIBERDADE, construído antes da fundação da República Democrática de São Tomé e Príncipe em 1975, é um dos exemplos das máquinas obsoletas, que a anterior direcção da ENAPORT comprou no estrangeiro, e que segundo o ministro Osvaldo Abreu, não tem servido para resolver a 100% as exigências de operacionalidade do porto.

O ministro que visitou a área de requalificação do porto de Ana Chaves, um projecto financiado pela União Europeia, chegou à conclusão que apesar das sucessivas inaugurações realizadas em 2018, as obras ainda não terminaram. Osvaldo Abreu, registou ainda várias falhas e erros na obra que visa melhorar o acondicionamento dos contentores.

Para libertar a ENAPORT da hipoteca, e conduzi-la no sentido de voltar a ser contribuinte do Orçamento Geral do Estado, as autoridades prevêem medidas de saneamento financeiro, que começam pela redução das despesas e da mão de obra excedentária.

O Ministro das Infra-estruturas, prometeu abrir um inquérito para apurar responsabilidades, tanto na execução da obra de requalificação do porto de Ana Chaves avaliado em mais de 600 mil euros, assim como as dívidas acumuladas que rondam os 4 milhões de euros, e que provocaram a hipoteca do Porto de São Tomé.

Abel Veiga