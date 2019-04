STP espera receber 300 empresários da China e da CPLP em Julho

São Tomé e Príncipe, vai ser palco no mês de julho próximo do 14º encontro empresarial para cooperação económica entre a China e os países de língua portuguesa(CPLP). Na última semana o governo criou a comissão organizadora do evento que vai decorrer na capital São Tomé nos dias 8 a 9 de julho.

A comissão operacional é presidida pelo Ministro das Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz. Segundo o Ministro o evento representa uma oportunidade única para atracção de investimentos privados dos países da CPLP e da China. Cerca de 300 empresários participarão no encontro para cooperação económica entre a China e a CPLP.

AS potencialidades d e São Tomé e Príncipe, nos domínios do turismo, agricultura, pescas e outros sectores, serão segundo o ministro promovidas antes e durante o evento. São Tomé e Príncipe que depende em mais de 97% da ajuda financeira internacional para sobreviver durante um ano, espera atrair investimentos privados para galvanizar a economia.

Abel Veiga