Nações Unidas anunciam novo capítulo na cooperação com STP

Em dia de celebração do 78º aniversário das Nações Unidas, o representante residente do sistema da ONU no arquipélago anunciou um novo capítulo na cooperação com S. Tomé e Príncipe.

«Demos início ao novo quadro de cooperação entre a ONU e S. Tomé e Príncipe para o período 2023 – 2027. Neste novo capítulo estamos focados em construir um futuro mais inclusivo e equitativo para o país. Estamos empenhados em fortalecer os sectores chave desde a educação até a saúde, do desenvolvimento económico a proteção do meio ambiente com foco em mecanismos inovadores de financiamento em energias renováveis».

Segundo Eric Overvest, as nações unidas estão a investir no país em projetos de capacitação das comunidades locais, na promoção da igualdade e equidade do género e na melhoria da qualidade de vida da população. Contributos que o governo santomense agradece.

«Juntamente com os parceiros bilaterais têm feito um excelente trabalho no apoio de S.Tomé e Príncipe rumo ao desenvolvimento. Gostaríamos de continuar a contar com o prestimoso apoio das Nações Unidas para que S.Tomé e Príncipe continue a desenvolver, a dar os seus passos no nosso leve-leve, mas no melhor sentido da palavra» – destacou Gareth Guadalupe, Ministro dos Nnegócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.

O 78º aniversário das nações unidas foi assinalado com um cocktail no forte de S. Sebastião, onde está instalado o museu nacional.

José Bouças