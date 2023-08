STP considera BRICS como uma boa alternativa ao mecanismo financeiro tradicional(FMI)

O Presidente da República Carlos Vila Nova participou na cimeira dos BRICS que decorreu na África do Sul. O grupo de 5 países emergentes, nomeadamente Brasil, Rússia, Índia e a China, e a África do Sul tomou decisões importantes.

«Importantes decisões foram tomadas, uma delas e talvez a mais importante é a criação de um novo banco de desenvolvimento sediado na África do Sul em que a ex-Presidente do Brasil Dilma Roossef será a Presidente do Banco», referiu Carlos Vila Nova.

65 países estiveram representados na cimeira onde foi anunciada a entrada de 6 novos membros. Arábia Saudita, Argentina, Egipto, Irão, Emiratos Árabes Unidos, e a Etiópia serão membros do BRICS a partir do ano 2024.

«Assistimos nos debates a intenção de muitos outros países em integrar este órgão. Pelo que o futuro diz-nos que temos que acompanhar de perto a evolução. As perspectivas são muito boas», afirmou o Presidente da República.

Carlos Vila Nova chama a atenção para a necessidade de São Tomé e Príncipe defender os seus interesses nessa nova janela de oportunidade aberta pelos BRICS.

«Temos de olhar para uma outra forma de apoiar o desenvolvimento de cada país, sobretudo os do sul Global. Veremos até onde São Tomé e Príncipe encaixará os seus interesses e tirará benefícios desta organização», frisou.

O Chefe de Estado são-tomense enalteceu a importância dos BRICS, que se torna mais evidente com a entrada de 6 novos membros.

BRICS, é para São Tomé e Príncipe uma alternativa para os mecanismos financeiros tradicionais do mundo.

«Não vou fazer comparações, mas dizer que os programas a que São Tomé e Príncipe está submetido são muito difíceis, e que é preciso um rigor não só orçamental e muita contenção social para os poder levar a cabo», pontuou.

FMI, é o mecanismo financeiro que São Tomé e Príncipe recorreu desde a década de 80 do século XX, para sanear e refinanciar a economia.

Por exemplo o financiamento do orçamento geral do Estado para o ano 2023, ainda está comprometido. Tudo porque o governo são-tomense ainda não conseguiu acordo com o FMI, para facilidade de crédito alargado.

BRICS, é assumido como alternativa directa. «Uma nova alternativa surgiu e vemos como uma boa perspectiva, e São Tomé e Príncipe velará pelos seus interesses e tirará os benefícios dessa situação», concluiu Carlos Vila Nova.

São Tomé e Príncipe começa a dar sinais de que vai seguir as mudanças que estão a acontecer no mundo. Algumas delas, muito céleres, e exigem visão e senso de oportunidade.

Abel Veiga