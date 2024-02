França disponibilizou 2 milhões de euros para financiar o OGE e para tirar as reservas externas do vermelho

O acordo de financiamento foi assinado nas instalações do Ministério dos Negócios Estrangeiros em São Tomé.

A assinatura do acordo de financiamento na última sexta feira comprovou a retoma das acções de cooperação bilateral entre os governos da França e de São Tomé e Príncipe.

Após vários anos de paralisia, França disponibilizou um donativo de 2 milhões de euros para o Orçamento Geral do Estado de São Tomé e Príncipe.

Cristian Yoka, Director da Agência Francesa de Desenvolvimento para o continente africano destacou o regresso da cooperação francesa.

«A França está contente por estar novamente ao lado de São Tomé e Príncipe. Este país que dá importância particular a consolidação do Estado de direito», afirmou.

O apoio directo francês ao orçamento vai permitir ao executivo santomense financiar a protecção social, a informatização do sector dos impostos, projectos de apoio ao sector privado, e mais importante ainda recuperar as reservas externas que segundo o governo estão no vermelho.

O Director da Agência Francesa de Desenvolvimento, disse que é importante apoiar o quadro macroeconómico. «Assim uma parte do recurso vai reforçar os recursos do governo em matéria de reservas cambiais» assegurou.

O ministro das finanças Ginésio da Mata que assinou ao acordo de financiamento prometeu uma melhor utilização do dinheiro. «Obedecendo os termos do acordo assinado. Esperemos que seja o primeiro de muitos acordos que vamos assinar no futuro».

França retoma a acção de cooperação bilateral com São Tomé e Príncipe, e promete aumentar no futuro o apoio financeiro directo ao Orçamento Geral do Estado.

Abel Veiga