Área de Livre Comercio Africano

O continente africano conta desde final do mês de Maio, com a Área de Livre Comércio, um mercado que segundo o director do Escritório Regional da África Central da Comissão Económica da ONU para a África, António Pedro, poderá transformar a economia dos países africanos, tendo em conta o mercado que se vai criar num espaço de 1.2 biliões de pessoas.

“Estamos a falar de um mercado de 1.2 biliões de pessoas, que se tudo tornar realidade vai dinamizar o sector económico-social, porque os fundamentos económicos para alguns projectos vão ficar mais reforçados”

Em entrevista à ONU News, António Pedro, que esteve recentemente no arquipélago para acompanhar o fórum nacional sobre o acordo da área do livre comércio no continente, apresentou a ideia de como a África pretenderá afirmar com esta nova iniciativa, mostrando de igual modo, os grandes benefícios para o continente negro.

No que consiste ao país, Pedro Grifou que “era preciso no contexto de São Tomé especializarem-se na área de serviços, incluindo o turismo e a economia azul no geral, dado o potencial enorme que a economia azul representa para o país”.

Confira a entrevista na integra, no link abaixo: www.youtube.com/watch?v=3R0ZBKCWC1Q&feature=youtu.be

Martins dos Santos