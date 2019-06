Recuperação do dinheiro desviado dos cofres do Estado pode aliviar a crise financeira

Estima-se em vários milhões de euros, o montante pertencente ao Estado são-tomense, que está em parte incerta, ou que foi desviado dos cofres do Estado directamente, ou então através da fuga ao fisco.

Vários relatórios de auditoria, do Tribunal de Contas, da Inspecção das Finanças ou da Direcção dos Impostos, apontam para o saque desenfreado dos fundos públicos nos últimos anos. O Ministro das Finanças e da Economia Azul, não tem dúvidas de que, se a justiça são-tomense agir no sentido da recuperação de tais fundos desviados, a actual crise financeira, vai recuar. «De que maneira. Os valores mal parados ajudariam o país seriamente», declarou o ministro das finanças.

Mais importante ainda segundo Osvaldo Vaz, é que se a justiça nomeadamente o Ministério Público, que é defensor do Estado e detentor da acção penal, agir em defesa dos bens públicos, o país conquistará a disciplina financeira. «É que se pudermos coercivamente cobrar esses valores mal parados, haverá disciplina financeira. Os outros terão receio de fazer a mesma coisa. Se eu souber que se tirar o dinheiro do Estado fico impune, o outro colega quando vier, também vai fazer o mesmo. Isso tem duas vantagens, primeiro o cofre do Estado que começará a sorrir, e segundo a imposição da disciplina financeira», sublinhou Osvaldo Vaz.

O Ministro das Finanças, garantiu que o crescimento robusto da economia nacional, prometido pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, e plasmado no programa do governo, só será alcançado, se a disciplina financeira for implementada no país.

O ano 2019, é segundo o ministro para arrumar a casa. Conter as despesas no máximo, dar início a recuperação dos milhões de euros do Estado, que estão em mãos alheias, e promover uma recolha cega dos impostos. «Quero recursos para saúde, para educação, e outros. E esses recursos vêm dos impostos», precisou.

O Ministro das Finanças explicou que para este ano, o crescimento económico deve atingir os 4%. Para os próximos anos, a robustez da economia deverá acontecer, com base numa gestão rigorosa dos fundos públicos, que não permite nem o desvio directo nem por via da fuga ao fisco.

Abel Veiga