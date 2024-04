Nações Unidas investiram cerca de 16 milhões de dólares em 2023 para o desenvolvimento sustentável de STP

O quadro de cooperação das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável em São Tomé e Príncipe abrange o período de 2023 à 2027.

Na revisão do primeiro ano de execução, o sistema das Nações Unidas através do coordenador Eric Overvest anunciou que as várias s agências que operam em São Tomé e Príncipe realizaram projectos na ordem de 16 milhões de dólares no ano 2023.

Os projectos transversais a toda a sociedade, permitiram que no sector da educação pelo menos 16% dos alunos tivessem acesso a aprendizagem digital.

Na saúde as Nações Unidas contribuíram para que 75% das mulheres fossem vacinadas contra o cancro do colo do útero.

O governo através do Ministro dos Negócios Estrangeiros Gareth Guadalupe reconheceu o alto nível de cooperação com o sistema das nações unidas no sector da educação. No entanto pediu mais ajuda para o saneamento básico.

Para atingir as metas de desenvolvimento sustentável, o programa de cooperação das Nações Unidas, pretende que até 2027, São Tomé e Príncipe consiga reduzir a pobreza e as desigualdades.

O programa-quadro de cooperação visa garantir sistemas sociais inclusivos, actua no combate as mudanças climáticas, promove o crescimento verde e azul e apoia para que o país tenha instituições transparentes e responsáveis.

Abel Veiga