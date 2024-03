Mais 18 milhões de Euros para reabilitação de infraestruturas de apoio a segurança alimentar

O governo de São Tomé e Príncipe assinou com o Banco Africano de Desenvolvimento um novo acordo de financiamento para a terceira fase do projeto de reabilitação de infraestruturas de apoio a segurança alimentar.

O PRIASA III, como é designado, está avaliado em cerca de 20 milhões de dólares.

Projetado para cinco anos, vai continuar a dar prioridade à cadeia de valor de produtos locais virados para a exportação.

Segundo, Pietro Toigo, representante do BAD para São Tomé e Príncipe e Angola, o arquipélago tem que apostar na exportação de produtos de valor acrescentado para fortalecer a economia do país.

«A prioridade do PRIASA III é continuar a trabalhar na produção de produtos agrícolas de alto valor, sobretudo, no seu processamento. S. Tomé e Príncipe tem que exportar mais para aumentar o rendimento e fazer face as suas necessidades. Vai-se valorizar produtos típicos santomenses como o cacau, a baunilha, a pimenta e outros».

José Bouças