Situação do GAP externo evoluiu, mas ainda não garante acordo com o FMI

O primeiro-ministro Patrice Trovoada anunciou que o Ministro das Finanças Ginésio da Mata vai ser despachado nos próximos dias para uma missão em Washington. A participação numa conferência internacional convocada pelo FMI, será momento segundo o Chefe do Governo para apresentar a situação macro-económica do país, e atrir financiamentos.

«Vamos discutir todas as questões não só com o FMIÎ, e outros parceiros na busca de financiamentos. Acredito que algo irá acontecer, não necessariamente o acordo de facilidade de crédito», afirmou Patrice Trovoada.

Desde o ano 2022 que o governo de Patrice Trovoada não tem acordo com o FMI que permite o país beneficiar do crédito alargado por parte dos parceiros internacionais.

Tudo por causa de GAP Externo, ou seja, a incapacidade do país de garantir sobretudo a aquisição dos combustíveis.

«A situação de São Tomé e Príncipe evoluiu, nós sobrevivemos até agora. O GAP já não é aquilo que era em outubro, reduziu. Veremos quais vão ser as evoluções na conferência de Washington», sublinhou o primeiro-ministro.

A falta de crédito do FMI ao governo santomense, compromete a execução do investimento público. Segundo o orçamento geral do Estado São Tomé e Príncipe depende me mais de 80% da ajuda financeira internacional para realizar o investimento público.

Abel Veiga