Governo atrasou na importação do “CuSO4” e o cacau de qualidade queimou

São Tomé e Príncipe vai registar grande baixa da produção de cacau de alta qualidade produzida por um grupo de 22 comunidades agrícolas.

São comunidades que pertenciam a duas grandes antigas empresas agrícolas, nomeadamente Água Izé e Uba Budo. As 22 comunidades estão agrupadas na CECAQ 11 (cooperativa de exportação de cacau de qualidade).

Os agricultores da roça Monte Belo, integram a CECAQ 11. Eles denunciaram a drástica redução da produção do cacau de alta qualidade nas 22 comunidades agrícolas. Segundo os agricultores o desastre que está a acontecer nas suas parcelas tem a ver com a falta do sulfato de cobre (CuSO4), no mercado nacional, sobretudo nos três meses da estação seca, a chamada gravana.

O Ministério da Agricultura não importou o sulfato de cobre a tempo do cacauzal ser protegido, contra o míldio. «Em todos os anos fazemos o tratamento preventivo com o sulfato de cobre. Mas neste ano o nosso stock de sulfato esgotou, e houve um atraso na importação do produto. Só recebemos o sulfato no mês de Agosto», afirmou Belmiro de Pina.

No terreiro da Roça Monte Belo, antiga dependência de Água Izé, Belmiro de Pina enquanto Presidente da Comunidade agrícola e gestor da CECAQ 11, explicou para o Téla Nón, porque razão a importação do sulfato de cobre em Agosto último, não conseguiu salvar a produção do cacau de alta qualidade.

«Nós temos que aplicar a primeira dose de sulfato no cacauzal no mês de Maio. A segunda dose é aplicada entre os meses de junho e julho, e a terceira dose é aplicada no início de outubro. Isso não aconteceu. O sulfato chegou aqui em Agosto, quando o míldio já estava a atacar as plantas», detalhou o gestor da comunidade.

Segundo Belmiro de Pina, o CuSO4(sulfato de cobre), funciona como uma vacina para o cacauzal. Quando é aplicado atempadamente, evita que o míldio destrua a produção.

«A produção está a baixar e vai baixar muito mais. Em Outubro do ano passado, colhemos 6 toneladas de cacau. Mas este ano e no mesmo período só conseguimos colher 2600 quilos(duas toneladas e 600 quilos) de cacau. Tudo porque não foi aplicado o sulfato a tempo e hora», pontuou Belmiro de Pina.

O gestor da cooperativa de Monte Belo, anunciou que no ano passado, a sua comunidade produziu 63 toneladas de cacau de alta qualidade. Mas para este ano o cenário é de desastre. O cacau de alta qualidade mudou de cor. As cápsulas estão pretas. A maior parte do cacau está queimado.

Manuel da Silva(na foto), agricultor conhecido em Monte Belo como maior produtor de cacau na comunidade, confirmou o prejuízo que está a ter e que põe em causa o sustento da sua família. «Neste período do ano(Agosto, Setembro e Outubro), mensalmente eu produzo entre 500 à 600 quilos de cacau. Mas neste ano e no mesmo período, só tenho conseguido cerca de 200 quilos por mês», frisou.

Cacau de alta qualidade de São Tomé e Príncipe e produzido pelas comunidades agrícolas, deu prestígio e reconhecimento ao país no mercado internacional. É fonte do melhor chocolate do mundo.

No entanto boa parte da produção para este ano já foi destruída pelo míldio, porque o Governo não colocou o CuSO4(sulfato de cobre) a tempo, nas mãos dos produtores de qualidade.

Abel Veiga