Vista Alegre é uma pequena comunidade do distrito de Mé-Zochi, em São Tomé e Príncipe. Como forma de estimular a criação de emprego e melhorar as condições de vida da população, a Associação de Mulheres da roça Vista Alegre, apostou na transformação dos recursos naturais da comunidade.

A produção da banana seca e compotas de frutos diversos, geraram produtos de ” Gosto Alegre”. Uma iniciativa empreendedora que cresceu ao longo dos anos, e conquistou o mercado. “Gosto Alegre” de Vista Alegre, produz rendimento complementar para as famílias do grupo de mulheres, que se dedica também a agricultura.

Bonecas de folha de bananeira, é uma forma de artesanato praticada pelas mulheres de Vista Alegre.

Com prudência as mulheres da roça, dão passos seguros rumo ao desenvolvimento sustentável da comunidade rural, localizada no cimo de uma elevação, próximo de Otótó e da Vila da Madalena.

Abel Veiga