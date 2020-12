Força do Cacau : Chocolate negro São Tomé ganha prémio em Londres

Dois séculos após a sua introdução em São Tomé e Príncipe, o Cacau, continua a ser a maior referência do país no mundo. Continua a colocar a causa, a razão do nome de São Tomé e Príncipe, ser proclamado nos principais praças internacionais, como sendo um país que tem alta qualidade.

O cacau de São Tomé e Príncipe é considerado como o que produz o melhor chocolate do mundo. Todos anos, o cacau de São Tomé, dá cartas no mercado internacional.

Feitoria do Cacau, é a mais recente empresa estrangeira que foi premiada num concurso internacional em Londres, porque utilizou o cacau de São Tomé na produção do chocolate negro.

A administração da empresa portuguesa Feitoria do cacau, partilhou com o Téla Nón, o comunicado com data de 14 de Dezembro, que relata mais uma proeza do cacau de São Tomé, nas competições internacionais.

A Administração da empresa disse ao Téla Nón que o seu chocolate que ganhou o prémio Silver Awards ( Medalha de Prata), foi produzido com o cacau importado da Roça Diogo Vaz.

Veja na íntegra o Comunicado da Feitoria do Cacau – Press Release 14.12.2020 (1)