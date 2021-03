BAD eleito melhor instituição financeira multilateral do mundo em 2021

A prestigiosa revista norte-americana Global Finance, especializada em mercados financeiros e bancos de investimento, nomeou o Banco Africano de Desenvolvimento como a “Melhor Instituição Financeira Multilateral do mundo para 2021”.

O prêmio é um reconhecimento global pelos esforços pioneiros do Banco Africano de Desenvolvimento ao se transformar em um banco de soluções para a África, através da combinação de suas operações, seus serviços de conhecimento e seu posicionamento de investimento, que continuam a ajudar a acelerar o desenvolvimento em África.

O prêmio é uma afirmação de sucesso da estratégia operacional seguida pelo Banco Africano de Desenvolvimento sob a liderança de Akinwumi A. Adesina que, no ano passado, foi reeleito por unanimidade para um segundo mandato consecutivo de cinco anos como Presidente da instituição.

“Com expectativas generalizadas de consolidação em vários sectores e em todo o mundo, os bancos de investimento desempenharão um papel de liderança na reformulação da economia mundial pós-pandemia”, frisou Joseph D. Giarraputo, editor e Director editorial da Global Finance ao anunciar a lista de vencedores.

“As empresas precisam mais do que nunca entender as especialidades e habilidades que os bancos de investimento possuem. Os prêmios da Global Finance são um guia valioso.”

Em 2020, o Banco Africano de Desenvolvimento recebeu amplo reconhecimento por responder rapidamente às necessidades do continente africano na sequência da pandemia da COVID-19 e por seu papel pioneiro no mercado global de emissões de títulos de carácter social, os chamados sociais bonds.

Em Outubro de 2020, o Banco Africano de Desenvolvimento foi seleccionado em uma pesquisa com intervenientes do mercado global de títulos como a melhor entidade emissora pelo seu título de mercado chamado “Combate à COVID-19”,no valor de US $ 3 bilhões, emitido em 27 de março de 2020.

A emissão dos títulos sociais Combate à COVID-19 do Banco foi a maior na história mundial denominada em dólares Americanos, lançados na bolsa de valores de Luxemburgo e listados na Bolsa de Valores de Londres e na Plataforma de Títulos Sustentáveis da Nasdaq.

Além disso, em Março de 2020, o Banco de Desenvolvimento Africano recebeu o prêmio de título do ano de 2020 da Environmental Finance – categoria SSA – por uma bem-sucedida emissão de títulos sociais de um bilhão de Coroas Norueguesas emitidos em 2019. Foi o primeiro título social lançado no mercado Norueguês, e a primeira transação do Banco Africano de Desenvolvimento em Coroas Norueguesas.

Desde 2017, o Banco Africano de Desenvolvimento lançou quase $5 bilhões no valor de tais instrumentos, denominados em dólares americanos, euros e coroas norueguesas.

O Presidente do Banco, Akinwumi Adesina, afirmou: “Estou muito satisfeito com o reconhecimento do Banco Africano de Desenvolvimento pela Global Finance como a melhor instituição financeira multilateral do mundo em 2021. Estou orgulhoso de que, pela primeira vez desde a sua criação em 1964, o Banco Africano de Desenvolvimento é elevado a uma posição como instituição financeira mundialmente respeitada.”

Adesina descreveu o prêmio como “devidamente merecido” e creditou o sucesso contínuo do Banco a uma nova cultura de resultados, de forte orientação para o cliente, liderança, criatividade e inovação contínua por uma equipe de excelentes funcionários baseados em todas as suas jurisdições. Ele acrescentou: “Estamos constantemente inovando, desenvolvendo e implantando produtos financeiros, de investimento e de conhecimento para atender às necessidades em rápida mudança dos países africanos e do sector privado.”

Em fevereiro de 2021, a agência de classificação S&P Global homologou a classificação de crédito emissor em moeda estrangeira “AAA/A-1+” do Banco Africano de Desenvolvimento com perspectiva estável. O Banco continuou a receber apoio extraordinário de seus accionistas, incluindo um aumento em seu capital subscrito de $93 bilhões para $208 bilhões, o maior aumento em seu capital desde a sua criação.

De acordo com Adesina “O extraordinário apoio dos nossos accionistas e a forte governança corporativa do conselho de administração do Banco têm sido benéficos. Continuaremos a alavancar nossos recursos para melhor atender os nossos clientes.”

Os resultados dos 22º melhores bancos de investimento do mundo serão publicados em uma pesquisa exclusiva nas edições impressa e digital de abril de 2021 e online em GFMag.com.

Fonte : Departamento de Comunicação do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD)