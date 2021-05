BISTP já distribuiu mais de 23 mil novos cartões dobra 24

O maior banco comercial do país, o BISTP, é também um dos principais impulsionadores das acções da Sociedade Gestora dos Sistemas de Pagamentos de São Tomé e Príncipe, (a SPAUT).

Sendo o banco comercial com maior cobertura nacional através da rede de agências e de caixas automáticas, a administração do BISTP, diz estar empenhada na promoção dos novos sistemas de pagamentos.

«O BISTP assumiu este compromisso, como forma de contribuir no âmbito da política do Banco Central e do Estado, na matéria da bancarização da economia e da inclusão financeira..», declarou Acácio Elba Bonfim(na foto).

O membro da administração do BISTP, indicou a sua rede de caixas automáticas cobre o país inteiro, com destaque para os distritos de Lembá, Lobata e Caué, conde ainda não tem uma agência do banco.

Dos cerca de 35 mil novos cartões dobra 24 que estão a ser introduzidos no mercado, no quadro da modernização da rede o mapa de clientes do BISTP, representa mais de metade.

«Só o BISTP tem os seus 23.800 cartões dobra 24, quase 24 mil cartões..», confirmou Acácio Elba Bonfim.

Detentora da maior rede de caixas automáticas no país, o BISTP, anunciou que já concluiu a retirada de todas as máquinas antigas do mercado.

«A retirada das máquinas velhas, fez aumentar a busca pelos cartões novos….É bom que cada um já tenha o seu novo cartão, porque as máquinas velhas têm tido problemas…», avisou.

Caducas, as caixas automáticas instaladas no mercado financeiro nacional no ano 2011, tornaram-se num quebra-cabeças para a entidade gestora dos sistemas de pagamentos. «está-se numa fase em que não se consegue garantir a manutenção por falta de peças sobressalentes, ou também pelo desgaste desses mesmos equipamentos, cuja substituição já se fazia sentir», detalhou o administrador do BISTP.

BISTP lidera o processo de introdução de sistemas de pagamentos mais modernos no mercado financeiro nacional.

Dos cerca de 300 novos terminais de pagamentos – POS – previstos para serem instalados na praça comercial santomense, o BISTP é também responsável por mais de metade.

«O BISTP tem 175 POS, e uma boa parte já está instalada. Quanto as ATMs (caixas automáticas) temos 35 alguns estão a ser instalados neste momento…», pontuou Acàcio Elba Bonfim .

A modernização da rede dobra 24, já está a ter impacto no seio dos utilizadores.

«As pessoas estão a tomar consciência das vantagens dos terminais POS, e com tempo vai havendo mais…».

Para Acácio Elba Bonfim , os próprios clientes das firmas comerciais têm desempenhado este papel de sensibilização dos comerciantes a utilizarem os terminais POS.

«Quando o cliente chega a uma casa comercial, e no fim quer pagar, e a tal casa comercial não tem o POS, o risco da pessoa ir para outro lado, é grande. Pode optar pela outra loja que tem POS e já não volta…. Portanto o próprio cliente ao exigir às firmas comerciais que pague os serviços pelos terminais POS, está a sensibilizar as empresas ou lojas a utilizarem esses sistemas automáticos», reforçou.

O administrador do BISTP, garantiu ao Téla Nón que desde a abertura da conta que o cliente do banco é sensibilizado a ter o cartão dobra 24 e a utiliza-lo.

A utilização do novo cartão dobra 24, permite ao cidadão santomense realizar várias operações bancárias, e pagar serviços sem recorrer aos balcões do BISTP, ou da empresas fornecedora dos serviços. .

«Com o novo sistema de pagamento já não pago as minhas facturas de electricidade nas instalações da EMAE. Pode-se pagar directamente nas Caixas Automáticas.», realçou Acácio Elba Bonfim.

BISTP lidera o processo de modernização do sistema de pagamento automático de São Tomé e Príncipe. Um processo que segundo a administração do banco, vai gerar para São Tomé e Príncipe, um mercado financeiro mais movimentado, mais direcionado para a integração económica, «e vai permitir que a economia seja mais formal», concluiu Acácio Elba Bonfim.

ATT : Mais pormenores sobre os novos sistemas de pagamentos, na próxima edição.

Abel Veiga