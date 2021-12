Brazzaville acolhe 37ª Sessão do Comitê Intergovernamental(…) de África Central

Sobre o tema “Promover liderança transformadora e mudança para diversificação económica na África Central” estarão reunidos, de 6-10 do mês em curso, em Congo – Brazzaville, os Altos Funcionários e Especialistas da África Central, com presença santomense, para identificar lacunas nas áreas a serem preenchidas para apoiar a diversificação econômica na sub-região e recomendar ingredientes para um amplo movimento de mudança, incluindo etapas práticas a serem tomadas para engendrar uma revolução tanto na liderança transformadora quanto na mudança transformacional como propulsores da diversificação economica na África Central.

O Comitê Intergovernamental de Altos Funcionários e Especialistas (ICE), órgão político do Escritório Sub-regional para a África Central (SRO-CA) da Comissão Economica das Nações Unidas para a África, que por restrições impostas pela Covid-19, viu-se obrigada a realizar diversas sessões virtualmente, reune de forma presencial, durante a proxima semana em Congo-Brazzaville.

Altos Funcionários e Especialistas dos países que formam o bloco central, para revisar minuciosamente o estado de liderança e mudança transformacional em África Central; e identificar lacunas e propor formas práticas de reforçar a compreensão e prática de ambos os conceitos entrelaçados para acelerar a diversificação económica na África Central.

Será organizada durante o encontro, uma mesa redonda sobre “desenvolvimento e implementação de estratégias de industrialização e políticas e diversificação económica: papel liderança transformadora na África Central” e um diálogo Político de Alto Nível “sobre o lugar de liderança inovadora e mudança transformadora na promoção da diversificação econômica da África Central”.

Também duas reuniões Ad Hoc serão promovidas, segundo a comissão organizadora, a destacar:

Ad Hoc sobre Capital Natural: “Contabilidade de Capital Natural, Rebasing de Riqueza Económico e Expansão do Espaço Fiscal na África Central“; e Ad Hoc sobre Energias Renováveis: “Mobilizar Energias Renováveis para Industrialização e Diversificação Econômica na África Central ».

Os participantes da sessão de 2021 do ICE examinarão questões estatutárias relacionadas ao trabalho da ECA / SRO CA, nomeadamente: o relatório de atividades do Escritório para o período de 2021; o relatório de progresso regional e programas internacionais e outras iniciativas especiais na sub-região; bem como o relatório sobre o implementação de iniciativas sub-regionais na África Central.

A cerimónia de abertura contará com a presença do Ministro da Economia, Planejamento, Estatísticas e Integração Regional do República do Congo, bem com os demais líderes da sub-região.

Sabe-se que São Tomé e Príncipe, um pequeno país insular, situado no golfo da Guiné, estará representado no evento por altos funcionários do Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul.

Martins dos Santos