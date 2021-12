STP participa na 37ª Sessão de Altos Funcionários (…) de África Central

Arrancou esta segunda-feira em Brazzaville, República do Congo, os trabalhos da 37ª Sessão de Altos Funcionários e Especialistas de África Central, sobre o tema “Promover governança e mudanças transformadoras para a diversificação económica na África Central”.

O evento que decorre na capital congolesa até o final de semana, e conta a presença do alto funcionário do Ministério de Planeamento, Finanças e Economia Azul, Adgelsio Sousa Pontes, entrou no segundo dia de trabalho, com diversas discussões promovidas por cinco grupos temáticos:

Grupo 1:Oportunidades para diversificação económica impulsionada por nichos ambientais: papel da liderança nacional e regional na África Central;

Grupo 2: Levantamento das restrições de financiamento para a diversificação econômica na África Central: o papel da liderança transformadora e inovadora;

Grupo 3: Otimização do papel dos setores público e privado na promoção da diversificação econômica: responsabilidades de cada setor e necessidades de diálogo.;

Grupo 4: Liderança transformadora: uma melhor mistura de política, social e economia: melhores práticas em cada uma das áreas;

Grupo 5: O desenvolvimento e implementação de estratégias e planos de industrialização e diversificação econômica na África Central: quais inovações para liderança transformadora?

Posto a discussão em grupos, passou-se a apresentação na plenária das oportunidades para os três sectores mencionados no processo da diversificação económica (governo, empresa e sociedade civil), com o representante santomense a seguir e anotar minuciosamente as prosperidades que a região, em especial o país pode ter com a diversificação económica, impulsionada pelos nichos ecológicos.

Na sessão da tarde, os representantes dos países que formam o bloco de África Central voltaram a encontrar em mais uma secção plenária, para mais um debate em torno do grande tema: “Promover governança e mudanças transformadoras para a diversificação econômica na África Central”.

De sublinhar que o evento que foi inaugurado esta segunda-feira pela Ministra da Economia, Planeamento e Estatística e de Integração Regional da República do Congo, Ghislaine Ingrid Olga Ebouka-Babackas, conta não só com os representantes dos países membros, bem como, funcionários e especialistas de países e organizações convidadas.

Martins dos Santos – Enviado especial do Téla Nón para cobertura do evento regional/ Apoio das Nações Unidas