Maria do Carmo Silveira defende maior reflexão dos indicadores na África Central

Ex-primeira ministra de São Tomé e Príncipe, antiga governadora do Banco Central, e também ex-secretária executiva da CPLP, Maria do Carmo Silveira está presente na 37ª sessão do comité dos altos funcionários e especialistas de África Central, que decorre em Brazzaville, capital do Congo.

Actualmente Conselheira Económica da Comunidade Económica dos Estados de África Central, Maria do Carmo Silveira defende uma maior reflexão nos indicadores(…) capital natural.

«Contabilidade de capital natural para o crescimento económico e ampliação da área fiscal na África Central» foi o tema do terceiro dia de trabalhos da 37ª Sessão do Comité dos Altos Funcionários e Especialistas de África Central, a decorrer na capital congolesa, Brazzaville (6-10).

Os trabalhos decorrem no salão nobre do Grande Hotel Kintélé.

O terceiro dia foi reservado para a primeira reunião Ad Hoc de Especialistas sobre a Contabilidade de capital natural para o crescimento económico e ampliação da área fiscal na África Central.

Durante a reunião, os presentes debaterem estratégias para a contabilização do capital natural, e apresentaram a proposta para que no futuro, o bloco central possa comercializar o seu capital natural, o carbono, para o ocidente.

A ideia foi acolhida com alguma apreensão no seio de muitos presentes, entre eles, a ex- primeira ministra santomense e actual Conselheira Económica da Comunidade Económica dos Estados de África Central, Maria do Carmo Trovoada Silveira. Segundo Maria do Carmo Silveira, «temos que continuar a refletir, porque creio que há ainda muitos aspectos para serem esclarecidos de modo que os países possam de facto assumir com alguma propriedade essa ideia».

Quanto ao processo da contabilidade do capital natural em São Tomé e Príncipe, Maria do Carmo frisou que, é interessante esta temática para o país, de modo que possamos começar a olhar o capital natural com outra perspectiva, lembrando que uma eventual escassez desses recursos irá afectardirectamente a produtividade e a saúde financeira dos negócios, acarretando também riscos para investidores.

Mas o que é Capital Natural?

Trata-se de um termo que designa o estoque de recursos naturais renováveis e não renováveis na terra, como por exemplo: o ar, as plantas, os animais, a água, os solos, e os minerais.

Face à pertinência do conceito que vem ganhando peso nos últimos anos, é preciso que haja uma preocupação dos três sectores envolvidos na diversificação económica (governo, empresas e sociedade civil), para que possamos antecipar às dificuldades futuras, como a falta de determinado recurso natural; desenvolver oportunidades para optimizar a utilização de bens naturais a fim de economizar gastos e atrair mais investimentos; e compreender quais recursos são essenciais para a diversificação económica e assim priorizá-los.

Devido ao avançando das horas, deu-se por concluído o terceiro dia de trabalhos, ficando reservado para esta quinta-feira, a segunda reunião Ad Hoc de Especialistas, sobre o tema «Mobilização de energias renováveis para industrialização e diversificação econômica na África Central>».

De salientar que o país participa no evento por alto funcionário do ministério de Planeamento, Finanças e Economia Azul, Adgélsio de Sousa pontes.

Martins dos Santos(Gil Vaz) – Enviado especial do Téla Nón para cobertura do evento regional/ Apoio das Nações Unidas