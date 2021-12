Japão financia projecto para lançamento da pesca semi-industrial em STP

Preocupado com a forte dependência do país em relação a ajuda financeira internacional, o governo diz que pretende implementar projectos nomeadamente para dinamização do sector das pescas.

Edite Ten Jua, Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação anunciou que o Japão concedeu ao país 1 milhão e 600mil euros para incrementar a pesca semi-industrial. A captura, processamento e exportação do pescado, pode gerar divisas para São Tomé e Príncipe.

Um sector de enorme potencial, para impulsionar o crescimento económico do arquipélago. Estudos realizados pela FAO indicam que anualmente o sector das pescas movimenta mais de 30 milhões de euros no mercado nacional.

Peixe é a principal proteína animal consumida nem STP. O estudo indica que no país de 200 mil habitantes cada cidadão consome em média 24 quilos de peixe por ano. No entanto o arquipélago que se debate com falta de recursos financeiros, não exporta nenhum quilo de peixe.

O donativo financeiro do Japão vai permitir ao país dar os primeiros passos no lançamento da pesca semi-industrial. O acordo de financiamento à pesca semi-industrial foi assinado no ano 2019, entre a ex-ministra dos negócios estrangeiros e cooperação Elsa Pinto, e Maasaki Sato o ex-embaixador do Japão creditado junto ao Estado são-tomense.

Na última semana, após assinatura das notas verbais em que o Japão concede à São Tomé e Príncipe mais um lote de ajuda alimentar, diante do actual embaixador do Japão Shuji Noguchia, a ministra dos negócios e cooperação Edite Ten Jua anunciou o novo projecto para desenvolvimento da pesca semi-industrial.

«No sector das pescas e fruto da cooperação com o Japão, foi concedido ao nosso país, um financiamento de aproximadamente 1 milhão e 600 mil euros, para aquisição de embarcações de pesca e motores fora de bordo, cuja entrega está prevista para até o segundo trimestre do próximo ano, e visa assim dinamizar este sector fundamental da economia nacional», declarou a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

A encomenda que Edite Ten Jua disse ter sido feita pelo Japão, para dar início a actividade da pesca semi-industrial em São Tomé e Príncipe, é composta por 2 barcos de pesca a linha. O Téla Nón apurou que o sector das pescas de São Tomé e Príncipe optou por barcos de pesca a linha, como forma de promover a pesca responsável nas águas nacionais.

Os mais de 4 mil pescadores artesanais também vão beneficiar de 75 motores fora de bordo, para dinamizar as suas actividades de captura do pescado nas águas mais distantes da costa são-tomense.

Abel Veiga