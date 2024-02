Japão aumentou a ajuda alimentar a São Tomé e Príncipe

O novo programa de ajuda alimentar japonês a S. Tomé e Príncipe, traduzido no fornecimento do arroz, está avaliado em 50 milhões de Dobras, cerca de dois milhões e quarenta mil euros. Um aumento de cerca de 400 mil euros em relação ao programa anterior. Com a assinatura deste acordo de financiamento prevê-se para Outubro a chegada ao arquipélago de duas mil e duzentas toneladas de arroz japonês.

«Posso vos assegurar que por meio desta assistência o Japão pretende contribuir para a implementação da agenda prioritária do desenvolvimento sustentável com o governo santomense na redução da pobreza e no crescimento económico a fim de impulsionar o desenvolvimento do país» – destacou Noguchi Shuji, embaixador do Japão para São Tomé e Príncipe com residência em Libreville/Gabão.

Com esse apoio o governo nipónico continua a ajudar as autoridades santomenses no esforço interno para fortalecer a segurança alimentar.

«Tendo em conta a importância que o arroz tem no cabaz de consumo da família santomense, o aumento dessa ajuda financeira, em termos do arroz que é doado pelo Japão, permitiu-nos reduzir significativamente a inflação em 2023» – disse Gareth Guadalupe, ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.

O fundo gerado com a venda do arroz do Japão, conhecido como fundo de contrapartida, é usado para financiar vários projetos de desenvolvimento socioeconómico em S. Tomé e Príncipe.

Mais recentemente, o valor serviu para ajudar na organização de eleições presidenciais em 2021 e eleições legislativas, autárquicas e regional em 2022.

José Bouças