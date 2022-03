Operações com cartões VISA em S.Tomé e Príncipe

S.Tomé e Príncipe, duas pequenas ilhas no centro do mundo, a pouco mais de 200km da costa ocidental africana, é um recando a descobrir e com muito para oferecer aos seus visitantes.

A modernização de infraestruturas de pagamentos permitiu que aceitação de cartões internacionais VISA é uma realidade na Rede Dobra24 e oferece inúmeras vantagens com rapidez, segurança e comodidade para os turistas, visitantes e operadores estrangeiros e escolhem STP como destino de visita.

A aceitação de cartões VISA na Rede Dobra24 é fundamental para fomentar o turismo e coloca STP na rota internacional dos destinos modernos.

Os cartões VISA, assim como o cartão de débito nacional, Dobra4, podem ser usados ​​em todas a máquinas ATM instaladas no território nacional e os POS habilitados para aceitar VISA.

