STP recebe um impulso de 15 milhões de dólares do Banco Mundial

WASHINGTON, 29 de Agosto de 2023 —Com vista a continuar a apoiar os esforços de recuperação e de reformas estruturais de São Tomé e Príncipe, o Banco Mundial está a apoiar o país com uma Operação de Política de Desenvolvimento (apoio orçamental) no valor de 15 milhões de dólares, que irá impulsionar os esforços do governo para o alcance da estabilidade macroeconómica e um crescimento resiliente.

TO apoio orçamental aprovado, o terceiro de uma série de três, continuará a ajudar o governo na implementação de reformas fundamentais visando alcançar-se um crescimento económico robusto, a criação de emprego e o desenvolvimento do capital humano através do reforço da mobilização das receitas internas, da estabilidade do sector financeiro, da sustentabilidade e estabilidade do sector da energia e do reforço do sistema de proteção social.

Apesar de um regresso gradual do sector do turismo, que constitui uma das principais âncoras da economia, os efeitos persistentes da pandemia de COVID-19 e dos choques globais continuam a pesar na economia e a afetar os meios de subsistência das pessoas.

“A aprovação desta operaçãol reafirma o compromisso do Banco Mundial em continuar a apoiar os esforços do governo para implementar reformas importantes que ajudarão o país a reforçar a sua resiliência aos choques externos e a alcançar o desenvolvimento social e económico a médio prazo”, afirmou Juan Carlos Alvarez, Representante do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe.

Fonte : Gabinete de Comunicação do Banco Mundial – Parceria com o Téla Nón