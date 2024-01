Banco Mundial aprovou novo programa de ajuda financeira para São Tomé e Príncipe

O novo quadro de apoio financeiro do Banco Mundial para os próximos 5 anos, foi concebido em conjunto com os técnicos nacionais. São Tomé e Príncipe definiu as acções prioritárias a serem desenvolvidas.

«Temos as áreas que vocês consideraram como prioritárias, e o Banco Mundial atribuiu um valor agregado para poder contribuir para o desenvolvimento económico e social do país», afirmou Juan Carlos Alvarez, representante do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe e Angola.

Foi nas instalações do Banco Central de São Tomé e Príncipe, e durante a cerimónia de abertura dos trabalhos de revisão da carteira de projectos financiados pelo Banco Mundial em São Tomé e Príncipe, que o representante deu a boa nova.

«Este novo quadro de cooperação foi submetido ontem (terça – feira) ao nosso conselho de administração em Washington DC e foi aprovado. Queria partilhar com vocês essa notícia porque foi um trabalho conjunto de nove meses e finalmente foi aprovado», acrescentou.

Na abertura da sessão de revisão da carteira de projectos Juan Carlos Alvarez, defendeu a melhoria da coordenação das acções dos diversos parceiros. Elemento fundamental para que os projectos tenham impacto, na melhoria de vida das populações.

«São Tomé e Príncipe depende muito do financiamento dos parceiros de desenvolvimento. E se os financiamentos não forem bem coordenados não terá grandes proveitos. Se o BAD está a fazer outra coisa, o Banco Mundial outra, e os Estados Unidos outra… e se não estivermos a trabalhar em coordenação, não terá impacto», alertou.

A carteira de projectos do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe está avaliada em 225 milhões de euros. Valor que é investido em 10 projectos que cobrem os sectores sociais e económicos. A protecção social, a saúde, e a educação, são os pilares do sector social que beneficiam de financiamentos do Banco Mundial.

O combate às mudanças climáticas, beneficiou de projectos estruturantes executados pelo projecto WACA.

As infra-estruturas absorvem 50% do valor total da carteira de projectos. O Banco Mundial já reabilitou os primeiros 12 quilómetros da estrada nacional número 1 (cidade de São Tomé à Cidade de Guadalupe), e projecta financiamentos para extensão da obra de reabilitação por mais 15 quilómetros, até a cidade nortenha da ilha de São Tomé, Neves.

A transição energética é outra prioridade. A instituição financeira internacional, tem em carteiras cerca de 30 milhões de euros, para financiar projectos de produção de energia renovável em São Tomé e Príncipe.

O Ministro das Finanças Ginésio da Mata que é o representante do país no Banco Mundial, apelou a maior absorção da nova dinâmica que o Banco Mundial pretende imprimir através da revisão da carteira de projectos.

«Interiorizem a nova dinâmica do processo, relativamente a execução de projectos e que as sessões técnicas sejam de discussões e acertos finais em prol da absorção das directrizes do governo», frisou o ministro das finanças.

Financiamento do Turismo Sustentável, é o mais recente projecto do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga