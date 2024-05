Informação Financeira – Grupo BGFIBank

Desempenho recorde com um resultado líquido consolidado de 95,8 mil milhões de FCFA em 2023 (+55% em relação a 2022).

Libreville, Gabão – 3 de Maio de 2024

Desempenho excecional num contexto macroeconómico marcado por pressões inflacionistas geradas por tensões geopolíticas e pelo fim de várias políticas monetárias.

Principais indicadores:

Balanço Principais indicadores (M FCFA) Encerrado em 31/12/2022 Encerrado em 31/12/2023 % Variação R23/R22 Total Balanço 4 877 5 295 9% Posição líquida 568 607 7% Património líquido, quota do grupo 464 500 8% Depósitos de clientes 3 050 3 311 9% Empréstimos a clientes 2 947 3 075 4% Posição líquida de caixa 479 654 37% Demonstração de resultados Encerrado em Encerrado em Diferença Principais indicadores (M FCFA) 31/12/2022 31/12/2023 (R23/R23) Margem de juros líquida 173 206 19% Comissões 80 97 21% Produto Bancário Líquido 253 303 20% Produto global da atividade 263 315 20% Encargos de gestão -174 -196 13% Resultado bruto de exploração 89 119 34% Custo global do risco -7 6 -183% RENDIMENTO LÍQUIDO 62 95,8 55% Participação do grupo no resultado líquido 49 75,8 56% Resultado líquido atribuível aos interesses minoritários 13 20 54%

O Conselho de Administração da BGFI Holding Corporation reuniu-se no dia 26 de Abril de 2024, sob a presidência do Sr. Henri-Claude OYIMA, para examinar o desempenho e encerrar as contas do Grupo BGFIBank relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

O total do resultado consolidado ascendeu a 5 295 mil milhões de FCFA, registando um aumento de 9 % em relação a 31 de dezembro de 2022.

Desempenho comercial: Os depósitos de clientes em curso atingiram 3 311 mil milhões de FCFA, o que representa um aumento de 9% em relação a 2022. O Grupo BGFIBank manteve a confiança dos seus clientes em todos os mercados onde está presente. De igual modo, o Grupo BGFIBank continuou a apoiar o financiamento das economias e dos projectos estruturantes dos seus clientes nos diferentes mercados em que opera, num montante de 3 075 mil milhões de FCFA, traduzindo-se num aumento de 4% do crédito em curso em relação a 2022.

Posição líquida: A posição líquida consolidada aumenta de ano para ano, graças à evolução favorável dos resultados durante o período e a uma política prudente de distribuição de dividendos, atingindo 607 mil milhões de FCFA, o que representa um aumento de 7 % em relação a 2022.

Posição líquida de caixa: Os excedentes de liquidez aumentaram em 175 mil milhões de FCFA, reflectindo a entrada de recursos durante o período e o reforço dos mecanismos de gestão de ativos e passivos (ALM-Asset Liability Management). A tesouraria líquida consolidou-se em 654 mil milhões de FCFA.

Produto bancário líquido: O produto bancário líquido ascendeu a 303 mil milhões de FCFA, um aumento de 20% em comparação com o nível registado em 31 de dezembro de 2022. Esta tendência foi ditada pelo efeito de volume nos empréstimos a clientes e pela melhoria das margens, apesar dos custos de refinanciamento mais elevados. As comissões beneficiam do forte crescimento do Grupo no comércio internacional e dos rendimentos provenientes de operações extrapatrimoniais.

Encargos de gestão: A evolução dos custos operativos foi marcada por pressões inflacionistas (estagflação) nos países onde o Grupo BGFIBank opera. A este fenómeno inflacionista acrescem os efeitos do alargamento do âmbito de actividades, em linha com a política de investimento do Grupo BGFIBank: aumento do número de pontos de venda, introdução de novos serviços aos clientes, aumento da disponibilidade de activos digitais e informáticos, etc.

Custo do risco: O custo do risco mantém-se favorável, em consonância com o nível de cobranças conseguido ao longo do período e com o reforço do controlo da carteira de crédito.

Resultado líquido consolidado: O efeito combinado de um forte crescimento do produto bancário líquido (+20%) e de um custo do risco favorável conduziu a um resultado líquido consolidado recorde de 95,8 mil milhões de FCFA, ou seja, um aumento de 55% em relação a 2022.

Dividendo: No final deste ano excecional, o Conselho de Administração da BGFI Holding Corporation proporá à próxima Assembleia Geral a distribuição de um dividendo bruto de 11 000 FCFA por ação.

Perspectivas: Num ambiente sujeito a adversidades, o Grupo BGFIBank continua mobilizado na sua busca permanente da Excelência para construir este grupo financeiro africano para o mundo. O Grupo continua resolutamente empenhado em adaptar-se eficazmente aos constrangimentos regulamentares, às mudanças organizacionais, às necessidades legítimas dos seus clientes, em oferecer produtos e serviços inovadores e em manter uma boa gestão dos riscos, tudo isto necessário para atingir o objetivo de 120 mil milhões de FCFA em 2024.

Sobre BGFI Holding Corporation SA

O BGFIBank Group é um grupo financeiro internacional multi-negócios que combina solidez financeira, estratégia de crescimento sustentável e gestão de risco com a ambição de ser o banco de referência nos mercados em termos de qualidade de serviço.

Henri-Claude OYIMA PDG do Grupo BGFIBank.

O Grupo BGFIBank coloca a qualidade de serviço no centro de sua atividade, apoiada por uma busca constante por inovação e excelência. Enriquece sua oferta por meio da experiência de seus parceiros, abrindo-se para novas áreas. Com mais de 2.660 colaboradores em doze países, acompanha diariamente uma clientela diversificada em seus países de acolhimento: Benin, Camarões, República Centro-Africana, Congo, Costa do Marfim, França, Gabão, Guiné Equatorial, Madagascar, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe e Senegal.

