Os Ministros da Habitação de África apoiam as iniciativas de capitalização do ShafDB

· Segundo os ministros, isto permitirá que a principal instituição pan-africana de financiamento da habitação cumpra o seu mandato de fornecer habitação sustentável a preços acessíveis em África.

Kigali, Ruanda: Os ministros africanos da habitação, do planeamento urbano e do desenvolvimento comprometeram-se a apoiar as iniciativas de angariação de capital do principal financiador pan-africano da habitação, o Shelter Afrique Development Bank (ShafDB).

Falando numa Mesa Redonda Ministerial sobre Inovações Financeiras para Alcançar a Acessibilidade da Habitação durante a 43ª Reunião Geral Anual do Banco de Desenvolvimento Shelter Afrique em Kigali-Rwanda, os ministros observaram que a medida ajudaria a instituição a aumentar o seu impacto social e de desenvolvimento nos seus Estados-Membros.

“É necessário reforçar o Banco de Desenvolvimento da Shelter Afrique, com enfoque na abordagem do capital, na melhoria da estabilidade financeira e na promoção de parcerias para permitir que a instituição cumpra o seu mandato e resolva o défice habitacional nos Estados-Membros”, disse o Ministro do Desenvolvimento Urbano e Rural da Namíbia, Erastus Uutoni.

Os ministros apelaram também aos países, ao sector privado e às instituições financeiras para que desenvolvam mecanismos de financiamento inovadores e sustentáveis para fazer face ao crescente défice de habitação em África e garantir o acesso a habitação a preços acessíveis.

Comprometeram-se também a continuar a defender políticas de habitação adequadas, mecanismos de apoio institucional, parcerias público-privadas, inovação no financiamento da habitação e apoio a infra-estruturas para enfrentar a crise da habitação no continente.

“É necessária uma abordagem global que tenha em conta os aspectos financeiros e económicos para ultrapassar os desafios da habitação. A habitação a preços acessíveis é fundamental para o bem-estar das famílias e a resiliência económica”, afirmou Jimmy Gasore, Ministro das Infra-estruturas da República do Ruanda e próximo Presidente da Mesa da AGM do ShafDB.

Parceria com o BADEA

Durante a mesa-redonda, o Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África (BADEA) apresentou um modelo de financiamento inovador para a parceria entre o ShafDB, o BADEA e os Estados membros do ShafDB, através do qual as partes se associariam para aumentar o capital do ShafDB, a fim de impulsionar as suas actividades e o seu impacto nos Estados membros.

“Gostaria de agradecer ao BADEA pelo seu interesse em trabalhar com o Shelter Afrique Development Bank e os seus Estados membros para apoiar a iniciativa de capitalização e reconstituição do ShafDB. Este modelo de financiamento único será fundamental para apoiar o ShafDB na concretização do seu Plano Estratégico 2023-2027, assente no Modelo VIRAL.” disse o Diretor Geral e CEO do Banco de Desenvolvimento da Shelter Afrique, Thierno Habib Hann.

O Sr. Hann também observou que a iniciativa ajudaria o ShafDB a aumentar sua força financeira, aumentar seu impacto social e de desenvolvimento em seus Estados membros, fortalecer a parceria entre BADEA, ShafDB e Estados Membros, bem como ajudar o ShafDB a cumprir seu mandato de fornecer habitação sustentável a preços acessíveis.

O Presidente observou que o modelo de financiamento representava uma oportunidade de ouro para todas as partes interessadas, acrescentando que vários Estados-Membros já tinham confirmado o seu interesse em serem integrados na parceria BADEA-ShafDB-Estados-Membros.

Fonte : Shelter Afrique Development Bank