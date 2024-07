Lançado o projeto de apoio à criação do próprio emprego

No âmbito da luta contra a pobreza, que atinge a maioria da população santomense, o governo, com a ajuda do Banco Mundial, para além de apoiar financeiramente cerca de cinco mil famílias vulneráveis, lançou o projeto de apoio à criação do próprio emprego.

Nesta primeira fase, são cerca de 120 pessoas selecionadas no seio de famílias vulneráveis que vão receber formação profissional durante os próximos seis meses para a criação do próprio emprego.

«Acreditamos firmemente que a formação profissional que irão receber será uma base consistente para o sucesso das vossas vidas» – disse Disney Ramos, Ministro da economia.

Para o titular da pasta do Trabalho e da Solidariedade, Célsio Junqueira “ao capacitarmos os nossos cidadãos com as competências necessárias estamos, não só, a abrir portas para o seu futuro profissional, mas também contribuir para o crescimento económico e a inclusão social”.

Serão distribuídas em 4 formações, nomeadamente, técnicas de andares e lavandaria, restauração e bar, receção e reservas, cozinha e pastelaria. No final da formação aqueles que apresentarem projetos sustentáveis irão beneficiar de um fundo de apoio.

“Esperemos que elas tenham uma autonomia financeira, que consigam criar o seu próprio emprego, que consigam dar emprego e sair da situação que atualmente se encontram, uma vez que foram selecionadas do programa família que apoia famílias que estão na situação de extrema pobreza” – destacou Núria Ceita, Diretora da Proteção Social, Solidariedade e Família

O projeto de apoio à criação do próprio emprego é financiado pelo Banco Mundial. A formação é assegurada pela escola de hotelaria e turismo de S. Tomé e Príncipe.

José Bouças