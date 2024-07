Fileira do Coco nasce esta quinta-feira

O Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE) de São Tomé e Príncipe, implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), organiza, na próxima 5.ª feira, dia 18 de julho, às 9h30, no Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica (CIAT), o evento de assinatura do Memorando de Entendimento relativo à Fileira do Coco entre o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural (MAPDR) de São Tomé e Príncipe, o Conselho de Investigação Científica e Industrial (CSIR) do Gana e o Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), com o objetivo de estabelecer um quadro de colaboração entre as três instituições para o desenvolvimento da fileira do coco em ambos os países.

A elaboração deste Memorando surge após a realização de um intercâmbio de produtores de coco são-tomenses ao CSIR,a produtores de coco e empresas do setor agrícola ganenses. Este intercâmbio, promovido pelo PAFAE em novembro de 2023, teve como objetivo a troca de experiências em temas como produção de mudas de coqueiros, transformação e comercialização de produtos derivados do coco.

As três entidades – MAPDR, CSIR e IMVF – reconhecem que o setor do coco tem umpotencial significativo para a realização de esforços colaborativos com vista a promover novos conhecimentos entre institutos de investigação e, consequentemente, estabelecer sinergias para melhorar os meios de subsistência das populações rurais de ambas as nações.

Esta colaboração irá materializar-se em domínios da investigação conjunta sobre inovações, tecnologias e práticas agrícolas centradas, principalmente, na fileira do coco; intercâmbio de investigadores, peritos e agricultores para aprendizagem mútua e reforço das capacidades; iniciativas de intercâmbio de material vegetal destinadas a aumentar a diversidade genética, a impulsionar a produtividade e a controlar as pragas e as doenças; intercâmbio de amostras de géneros alimentícios transformados para estudos e análises laboratoriais; visitas da equipa de manutenção de equipamentos de laboratório do CSIR para dar formação aos técnicos de manutenção do CIAT; organização de seminários, workshops, conferências e programas de formação relacionados com a cadeia de valor do coco; preparação de candidaturas conjuntas a financiamentos internacionais para a execução de projetos no setor agrícola, com destaque para a fileira do coco; e publicação de trabalhos de investigação, artigos e relatórios conjuntos em revistas académicas e outras plataformas relevantes.

O Memorando vai ser assinado pelo Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural de São Tomé e Príncipe, Abel Bom Jesus, pelo Diretor do CIAT, Gaspar da Graça, pelo Diretor do Conselho de Investigação Científica e Industrial do Gana, Francis Boateng Ageynin e pelos Administradores Executivos do IMVF, Carolina Quina e Ahmed Zaky.

Na sequência da assinatura do Memorando, uma equipa de três técnicos ganenses vai permanecer em São Tomé durante uma semana para trabalhar conjuntamente com o CIAT e o PAFAE. As ações a desenvolver são: realização do diagnóstico laboratorial do CIAT com foco na reparação e calibração dos equipamentos, trabalho de campo para identificação das variedades locais do coco, com o objetivo de estudar a introdução de novas variedades mais precoces, e formação aos técnicos do CADR sobre a cadeia de valor do coco.

A fileira do coco é considerada como um dos setores agrícolas estratégicos para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, com o Ministério da Agricultura a desempenhar o papel de regulador e executor da investigação científica no setor através do CIAT.

Em São Tomé e Príncipe, a procura crescente de água de coco exerce uma pressão negativa sobre a quantidade e qualidade dos cocos destinados à indústria de produção de óleo de coco. A introdução de novas variedades de coco anão especificamente para o consumo de água de coco é imperativa para responder à procura crescente e revitalizar a cadeia de valor do coco. Esta iniciativa sublinha a necessidade de uma diferenciação clara entre os cocos para água e os destinados à produção de óleo.

O CSIR, como instituto de investigação com mais de 20 anos de experiência, tem vindo a contribuir para o desenvolvimento da fileira do coco no Gana, produzindo novas variedades de coco através do melhoramento de plantas e apostando na transformação de alimentos. Por seu lado, o IMVF considera crucial a troca de experiências entre as instituições contactadas no Gana e o Ministério da Agricultura de São Tomé e Príncipe para o setor agrícola do coco, sendo fundamental para promover uma maior eficiência na estruturação da fileira do coco.

A INTERVENÇÃO DO PAFAE NA FILEIRA DO COCO

Um dos eixos prioritários de atuação do PAFAE é o apoio ao desenvolvimento de novas fileiras de exportação, nas quais se insere a cultura do Coco, particularmente na zona sul do país, nomeadamente ao nível de:

Plantação de coqueirais , com aposta na introdução de outras culturas , nomeadamente, culturas alimentares, diversificando a fonte de rendimentos dos produtores;

, com aposta na , nomeadamente, culturas alimentares, diversificando a fonte de rendimentos dos produtores; Criação de viveiros , com entrega de cerca de 11.150 plantas de coco até à data, estando prevista, até ao final do projeto, a entrega de 15.000 plantas;

, com entrega de cerca de 11.150 plantas de coco até à data, estando prevista, até ao final do projeto, a entrega de 15.000 plantas; Distribuição de plantas, bem como de materiais de apoio ao cultivo aos membros das associações de produtores de coco;

bem como aos membros das associações de produtores de coco; Criação de 5 associações de produtores de coco nas comunidades de Fraternidade, Dona Augusta, Malanza, Porto Alegre e Micondó e, mais recentemente, em julho deste ano, da primeira cooperativa de produtores de coco de São Tomé e Príncipe “Condja Damungu” , um marco histórico e pioneiro no país;

nas comunidades de Fraternidade, Dona Augusta, Malanza, Porto Alegre e Micondó e, mais recentemente, em julho deste ano, da , um marco histórico e pioneiro no país; Construção/reabilitação de sedes das associações para organização da produção e realização de reuniões;

das associações para organização da produção e realização de reuniões; Formação dos produtores sobre Boas Práticas Agrícolas , nomeadamente criação e manutenção de viveiros, piquetagem, abertura de buracos e plantação de coqueiros;

, nomeadamente criação e manutenção de viveiros, piquetagem, abertura de buracos e plantação de coqueiros; Apoio organizacional às associações e cooperativa de produtores , através de capacitação sobre associativismo e cooperativismo, liderança e tesouraria;

, através de capacitação sobre associativismo e cooperativismo, liderança e tesouraria; Realização de intercâmbios: nacional entre as associações de coco e de cacau (CECAQ-11), no qual os produtores de coco tiverem oportunidade de contactar com uma associação já organizada e funcional; e internacional (ao Gana), com enfoque na transformação e comercialização de produtos derivados do coco.

O Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE) de São Tomé e Príncipe é financiado pela União Europeia, cofinanciado pelo Camões, I.P. e implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) em parceria com o Ministério de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca (MADRP) de São Tomé e Príncipe e tem vindo a contribuir para a fortalecimento da economia e a criação de emprego em São Tomé e Príncipe no setor das fileiras agrícolas de exportação.

FONTE : PAFAE