Feira de microempreendedores este sábado

É uma organização do projecto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação. Segundo a nota enviada ao Téla Nón, a Feira de Microenpreendedores vai ser realizada sob o lema, Da ideia ao Negócio, e Cozinha ao Vivo.

O evento que terá lugar no sabado, no edifício da Rede de Incubadoras de Negócios na capital São Tomé, pretende ser uma mostra dos negócios apoiados pela Projecto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação, através das subvenções a atividades geradoras de rendimentos, atribuídas a indivíduos ou grupos de indivíduos empreendedores (com prioridade para jovens e mulheres) que apresentaram propostas sustentáveis e pertinentes para a criação de pequenos negócios.

O nota de imprensa do Projecto PAFAE tem todos os detalhes :