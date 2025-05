Yu Jia: a política alfandegária dos EUA pode impulsionar a cooperação do Sul Global

Desde 1 de dezembro, a China concede tratamento tarifário zero a todos os países menos desenvolvidos que mantêm relações diplomáticas com a China em linhas tarifárias a 100%. Yu Jia, diretor do Departamento de Desenvolvimento Internacional e Cooperação do Instituto de Nova Economia Estrutural da Universidade de Pequim, apresenta exemplos de medidas da China para expandir a sua abertura de alto nível, ao mesmo tempo que considera as perspetivas de cooperação no Sul Global face ao unilateralismo, protecionismo e hegemonia dos EUA.

FONTE : CGTN