Brasil e os Camarões assinaram acordo bilateral para fomentar avanços e sustentabilidade na produção do cacau

Com o objetivo de apoiar produtores brasileiros e camaroneses na promoção de um setor cacaueiro mais produtivo e sustentável, os Ministérios da Agricultura e Pecuária (Mapa) do Brasil e da Agricultura de Camarões firmaram, no dia 8 de setembro, em Brasília, Memorando de Entendimento. Entre as metas estabelecidas no acordo bilateral estão o intercâmbio de experiências, inovações e tecnologias, a promoção do cooperativismo e o incentivo à transformação dos modelos de gestão e comercialização no setor.

As ações e o intercâmbio de experiências previstos no memorando serão coordenados pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), do Mapa, e pela Sociedade de Desenvolvimento do Cacau (SODECACO), de Camarões.

De acordo com o secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Cooperativismo do Mapa, Pedro Neto, a assinatura representa uma etapa importante em todo o processo. “Nosso desafio agora é fazer acontecer. É compartilhar tecnologia, práticas inovadoras e sustentáveis não apenas do ponto de vista climático, mas também ambiental e econômico”, destacou o secretário.

“Temos, no Brasil, um plano de desenvolvimento para a cadeia produtiva do cacau que envolve uma produção organizada, representações consolidadas de produtores e indústrias, além de uma governança com articulação internacional. Isso tem nos estimulado a nos reinventar e a buscar novos modelos de gestão”, completou Neto.

O embaixador de Camarões, Martin Mbeng, expressou grande satisfação com a parceria, destacando os inúmeros benefícios que ela poderá proporcionar a ambos os países, reconhecidos internacionalmente como importantes produtores de cacau.

Estiveram presentes ao ato o diretor da Ceplac, Thiago Guedes, o coordenador de Cooperação Internacional da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Lucas Fiuza de Moraes, o ministro-conselheiro da Embaixada de Camarões, Martial Tchenzette, e o primeiro-secretário da Embaixada de Camarões, Didier Mendomo.

