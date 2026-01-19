Fórum Económico Mundial de Davos 2026: Promover o «espírito de diálogo» num mundo incerto

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)



A 56.ª edição do Fórum Económico de Davos decorrerá de 19 a 23 de janeiro de 2026 na Suíça. Organizado em torno do tema «o espírito de diálogo», este encontro realiza-se num contexto em que o mundo enfrenta incertezas num cenário de desrespeito flagrante pelo direito internacional. Perante as ações arbitrárias de quem procura impor uma visão unilateral da governação mundial, privilegiando os interesses dos mais fortes, Davos propõe a alternativa de uma concertação multidimensional em resposta aos desafios prementes da humanidade.

Como cooperar num mundo cada vez mais competitivo? Como libertar novos motores de crescimento? Como investir melhor nos recursos humanos? Como desenvolver a inovação de forma responsável? Como preservar os limites do planeta ao mesmo tempo que se atinge a prosperidade? São estas cinco preocupações que os 3 000 participantes vindos de 130 países e provenientes dos meios governamentais, económicos, civis, científicos e culturais terão de responder. Juntos, terão de se debruçar sobre as soluções adequadas que promovam a abertura e a cooperação para o progresso harmonioso do mundo.

A escolha do tema da 56.ª edição do Fórum Económico Mundial de Davos justifica-se face às ameaças que pesam não apenas sobre a paz e a estabilidade mundiais, mas também sobre os intercâmbios económicos e comerciais. O futuro do mundo está intrinsecamente ligado a uma dinâmica de cooperação e abertura. A sua configuração atual é tal que querer atuar em sentido contrário aos princípios de inclusão e igualdade é contraproducente de todo ponto de vista. É por isso que Davos aposta que, apesar dos ventos contrários e das agitações egoístas, o espírito de diálogo deve prevalecer no tabuleiro internacional. As posturas hegemónicas, beligerantes e os reflexos de dominação estão ultrapassados e são inadequados na era da aldeia global, onde todas as vozes contam.

O futuro das nações, grandes e pequenas, poderosas e fracas, será decidido numa perspetiva coletiva e inclusiva. Impor uma visão única e unilateral não beneficiará nenhuma das partes. Questões globais como as alterações climáticas – goste-se ou não aos céticos climáticos – mostram que a humanidade enfrenta, de forma relativa, uma comunidade de destino. Daí a necessidade de pensar em conjunto e agir conjuntamente para preservar os interesses de cada parte. O encontro atual em Davos prova que o futuro do planeta é possível com respeito pelo direito e através de um diálogo multipartidário. Contra o paternalismo e a condescendência arrogante, é preciso opor o direito e o espírito de diálogo. Este é todo o símbolo do Davos 2026.

No entanto, Davos aposta no futuro, confiando nas oportunidades oferecidas pelas tecnologias como a inteligência artificial (IA). Segundo estimativas do Fórum de Davos, a IA está a transformar a forma de funcionamento, a concorrência e a criação de valor das indústrias, e deverá acrescentar mais de 15 mil mil milhões de dólares ao PIB global até 2030. Ainda de acordo com os mesmos dados, cerca de 90% das empresas de todos os setores esperam que a IA e outras tecnologias transformem as suas atividades a curto prazo, nomeadamente através de ganhos de produtividade. Daí a necessidade de promover uma governação responsável desta tecnologia.



Na perspetiva da implementação do seu 15.º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Nacional, a China considerou muitas das prioridades sobre as quais o Fórum de Davos baseou a sua reflexão.

O 15.º Plano Quinquenal apela, por sua vez, à manutenção da abertura, da cooperação e da abordagem de ganho-ganho, bem como à defesa de um sistema comercial multilateral. Trata-se de tirar partido do circuito económico internacional, estimular a reforma e o desenvolvimento pela abertura, partilhar as oportunidades de desenvolvimento e alcançar um desenvolvimento comum com o resto do mundo.



No documento relativo às propostas do 15.º Plano Quinquenal, é mencionado claramente a necessidade de acelerar a inovação no domínio das tecnologias digitais, como a inteligência artificial, realizar avanços nas teorias fundamentais e nas tecnologias de base, e reforçar a oferta eficaz em termos de cálculo, algoritmo e dados.

Para esta nova era de desenvolvimento, a China aposta num mundo multipolar igualitário e ordenado e numa globalização económica inclusiva e benéfica para todos. Por conseguinte, o 15.º Plano Quinquenal insere-se na dinâmica de alargar a rede mundial de parcerias e de promover o estabelecimento de um novo tipo de relações internacionais. «É necessário aprofundar a integração do desenvolvimento chinês com os países vizinhos, reforçar a segurança comum e consolidar a confiança estratégica mútua para construir uma comunidade de destino entre a China e os seus vizinhos», especifica o documento. Em claro, as discussões do 56.º Fórum Económico Mundial de Davos ecoam no 15.º Plano Quinquenal de desenvolvimento. Esperemos que as conclusões de Davos 2026 tragam boas resoluções para um futuro pacífico para o mundo.



FONTE : CGTN – (Foto: VCG)