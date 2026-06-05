Workshop técnico dos representantes de qualidade do programa “Competitividade Comercial e Acesso ao Mercados de África (ATCMA – CEEAC)

Decorreu em Yaoundé de 12-13 de maio de 2026, capital da República dos Camarões, com sucesso um workshop técnico regional dos Pontos Focais Nacionais da Qualidade do Programa para a Competitividade Comercial e o Acesso aos Mercados de África – Componente CEEAC (ATCMA – CEEAC), financiado pela União Europeia (UE) no âmbito da sua estratégia Global Gateway e da sua abordagem Corredores.

Organizado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI), e com a presença de representantes dos Estados-membros da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), bem como da Comissão da CEEAC (Angola, Burundi, Camarões, RCA, Congo, RDC, Gabão, Guiné Equatorial, Ruanda, São Tomé e Príncipe e Tchad, o workshop permitiu reforçar a coordenação regional em torno das questões relacionadas com a qualidade e as normas, nomeadamente com vista a melhorar o acesso aos mercados para os operadores económicos da região.

Durante dois dias de intensas trocas de experiências, os participantes finalizaram vários documentos estratégicos importantes, incluindo o quadro de governação regional da infraestrutura da qualidade na CEEAC, bem como os procedimentos operacionais de apoio aos Organismos Nacionais de Normalização (ONN) e aos laboratórios no âmbito do Programa ATCMA. Foram igualmente registados progressos significativos na elaboração de um projeto de Política Regional da Qualidade, assim como de um Mecanismo de Harmonização das Normas Sub-regionais.

As discussões permitiram ainda iniciar a identificação das necessidades prioritárias dos Estados em matéria de normalização para as cadeias de valor visadas pelo programa, nomeadamente a madeira, o cacau e a mandioca.

“Estes trabalhos deverão contribuir para melhorar a conformidade com as normas internacionais e reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas da região nos mercados regionais e internacionais”, declarou Ebe Muschialli, responsável pelo projeto ao nível da ONUDI.

À margem das sessões técnicas, os participantes realizaram também uma visita ao laboratório de metrologia do Ministério do Comércio da República dos Camarões, proporcionando-lhes uma visão concreta das capacidades existentes e dos desafios a enfrentar em matéria de infraestruturas da qualidade.

“Este workshop regional constituiu uma excelente oportunidade para nos conhecermos melhor, partilharmos as nossas experiências e identificarmos as lacunas existentes em matéria de infraestrutura da qualidade nos nossos respetivos países. As trocas interativas entre os participantes permitiram definir prioridades comuns para reforçar a infraestrutura da qualidade”, afirmou a Sra. Apauline Matata Feza, Diretora de Normalização do escritório Congolês de Controlo (OCC) e Ponto Focal Nacional da Qualidade do Programa ATCMA na República Democrática do Congo.

Este workshop dá seguimento à primeira reunião do Comité de Pilotagem do programa, realizada em março de 2026, e representa um avanço importante rumo à implementação de um sistema da qualidade harmonizado e reconhecido na África Central, garantindo a conformidade dos produtos e facilitando a sua circulação.

“Através desta iniciativa, o programa ATCMA – CEEAC confirma o seu papel fundamental no reforço da integração económica regional e na promoção de um comércio sustentável entre a África Central e os seus parceiros, nomeadamente a União Europeia”, colocou acento tónico o senhor Alexandre Serres, Gestor de Programas da Delegação da União Europeia em Yaoundé.

FONTE – ARIPO