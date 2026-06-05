Nino Monteiro oficializa candidatura às presidenciais de 19 de julho

Nino Monteiro apresentou no Tribunal Constitucional a sua candidatura às eleições presidenciais de 19 de julho.

Segundo o mandatário, trata-se de uma candidatura nascida do apelo do povo santomense e que representa uma rutura com o passado, propondo uma nova forma de pensar e fazer política no arquipélago.

Empresário e presidente da Federação Santomense de Futebol, Nino Monteiro conta com o apoio da coligação MCI-PS/PUN. Pela primeira vez na corrida presidencial, o candidato promete devolver esperança aos santomenses.

“Os santomenses perderam esperança não só nos políticos, mas também no próprio país, porque a forma de fazer política tem conduzido o povo à desesperança. Esta candidatura propõe-se como uma nova esperança para São Tomé e Príncipe. Propomos mudança, união e esperança”, afirmou Miguel Oliveira, mandatário da candidatura.

José Bouças