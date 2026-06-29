Fórum de verão de DAVOS – CEO da Clariant: “Uma empresa química global não pode se dar ao luxo de ignorar a China”

No 17o Fórum de Verão de Davos em Dalian, nosso jornalista Zhang Shanhui entrevistou Conrad Keijzer, CEO da Clariant, uma das maiores empresas químicas do mundo. Investimentos na China, inovação, “derisking”, transição verde, competitividade industrial…

O líder suíço compartilha sua visão sobre a evolução da indústria química chinesa e as razões que levam seu grupo a continuar investindo no país. Segundo ele, a China se distingue pela coerência da sua estratégia, pela sua visão de longo prazo e pela sua capacidade de execução.

Considera igualmente que a Europa poderia inspirar-se mais nesta estabilidade estratégica, reforçando simultaneamente a sua cooperação com a China nos domínios da inovação e do desenvolvimento industrial.

FONTE : CGTN