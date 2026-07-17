Visita de Estado de Netumbo Nandi-Ndaitwah à China: as relações bilaterais erigidas no estatuto de “comunidade de futuro partilhado China-Namíbia na nova era”

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

A visita de Estado da presidente da Namíbia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, à China abriu um novo capítulo na cooperação bilateral entre os dois países. Durante as suas conversações com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, decidiram por unanimidade elevar as relações bilaterais ao estatuto de comunidade de futuro partilhado entre a China e a Namíbia na nova era. Os dois países comprometem-se a dinamizar a sua cooperação com a harmonização das respectivas estratégias de desenvolvimento.

Neste novo capítulo que se abre entre os dois países, a China compromete-se a consolidar o apoio mútuo e a aprofundar a convergência de visões com a Namíbia. As duas partes comprometeram-se a reforçar o intercâmbio de experiências em matéria de governação e a apoiar-se mutuamente sobre questões que sejam do interesse e preocupação respectivos.

A China reiterou o seu compromisso de abrir mais oportunidades de desenvolvimento para a Namíbia. A este título, o país do Sudoeste Africano foi convidado a aproveitar amplamente a política de tarifa zero concedida aos 53 países africanos. A China pretende intensificar a sua cooperação com a Namíbia nos domínios da construção de infra-estruturas, energia, recursos minerais, agricultura, educação, juventude e ciência e tecnologia.

Como membros do Sul Global, a China e a Namíbia decidiram reforçar a solidariedade mútua e defender o multilateralismo num contexto de hegemonia e proteccionismo. As vozes de todas as nações devem ser ouvidas na cena internacional para preservar relações de respeito mútuo e proteção dos interesses de todos. Os países do Sul Global devem unir esforços para apoiar a construção de uma comunidade de destino para a humanidade.

No que diz respeito à modernização da Namíbia, a China comprometeu-se a partilhar a sua experiência. Nesta perspectiva, pretende dar um novo impulso à cooperação mineira, pondo em destaque o benefício para todos. Com a China e a Namíbia a disporem de tecnologia e recursos, ambas as partes pretendem aproveitar plenamente os seus pontos fortes complementares e aprofundar a integração dos seus interesses.

A nível multilateral, a China referiu-se ao espírito de iniciativa e progresso, ou seja, está na perspectiva de inovar nas suas abordagens de cooperação com África, em conformidade com os princípios do mercado e da comercialização. a fim de promover uma melhoria constante da qualidade e um reforço da cooperação mineira sino-africana.

Ao mesmo tempo que saudava o progresso económico e social da China, a presidente da Namíbia recordou o apoio inabalável do seu país ao princípio de uma só China. A Sra. Netumbo Nandi-Ndaitwah manifestou o desejo de se inspirar na experiência chinesa para reforçar a solidariedade, consolidar a confiança mútua e ampliar a cooperação, bem como de reafirmar a sua disponibilidade para alargar as suas trocas comerciais com a China. de acolher mais empresas chinesas que venham investir e estabelecer-se na Namíbia. A cooperação nos domínios da indústria, exploração mineira, infra-estruturas, aeroespacial, ciência e tecnologia, agricultura e recursos hídricos deverá conhecer um dinamismo para apoiar o desenvolvimento económico e social da Namíbia.

Além dos encontros de alto nível, a visita da presidente da Namíbia à China foi uma oportunidade para promover as potencialidades económicas e comerciais do seu país junto dos investidores chineses. A estadia da Sra. Ndaitwah em solo chinês augura, portanto, um porvir promissor para uma cooperação acrescida em diversos domínios.

(Foto: VCG)