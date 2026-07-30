O “novo trio” de crescimento chinês

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

Além das “três novidades”, incluindo veículos elétricos, baterias de lítio e produtos fotovoltaicos, que apoiam o crescimento da China nos últimos anos, a inovação tecnológica chinesa abre uma nova era marcada pelo “novo trio” que são a robótica, a inteligência artificial (IA) e os medicamentos inovadores. Estes três sectores estão a emergir como novos motores de crescimento e desempenham agora um papel fundamental no comércio externo da China. Agora, é preciso contar com eles quando se fala do dinamismo da economia chinesa.

Os dados da administração aduaneira chinesa indicam que, no primeiro semestre de 2026, as exportações de robôs industriais totalizaram 6,29 mil milhões de yuans, ou cerca de 930 milhões de dólares, abrangendo 141 países e regiões do mundo. As estatísticas de exportação de robôs cirúrgicos premium aumentaram 330% em um ano. As estatísticas da plataforma global de IA OpenRouter indicam que os grandes modelos de linguagem (LLM) Os chineses registraram 36,110 bilhões de chamadas de tokens na semana de 13 a 19 de julho, um aumento mensal de 30,93%.

O setor farmacêutico reforçou sua influência global através de transações de licenças para exportação estimadas em 110 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2026. As forças produtivas de nova qualidade promovidas nos últimos anos contribuíram literalmente para estabelecer um ecossistema dinâmico de tecnologias inovadoras em robótica, IA e medicamentos na China.

O desenvolvimento exponencial da IA na China baseou-se na lógica dos cinco pilares: ideias, instituições, instrumentos, infra-estruturas e impacto. O ecossistema da IA chinesa e a sua influência internacional dependem do reforço das capacidades tecnológicas digitais, da investigação e desenvolvimento (I&D) de algoritmos e de uma formação contínua. O setor de robótica se destaca por suas iniciativas inovadoras apoiadas por cadeias de suprimentos completas que integram hardware, software, tecnologia e serviços de baixo custo. A área farmacêutica também conseguiu impor-se internacionalmente graças à implementação de uma cadeia de valor que integra a descoberta de alvos terapêuticos, o desenvolvimento clínico, a homologação e os medicamentos acabados.

A robótica, a inteligência artificial (IA) e os medicamentos inovadores são, portanto, fruto da capacidade de inovação à chinesa. É um ecossistema completo que combina velocidade e industrialização, rápida difusão da IA e empoderamento industrial. Ao apoiar a I&D de forma estruturada, a China está a alargar o campo das possibilidades e a desenvolver tecnologias que conquistam o mundo.

Os números das exportações da China em IA, robótica e medicamentos inovadores demonstram a resiliência da economia chinesa. Apesar dos ventos contrários, marcados por aumentos de tarifas, medidas proteccionistas e incertezas inerentes aos conflitos que perturbam as trocas comerciais em todo o mundo, a economia chinesa consegue resistir aos choques. Graças à sua capacidade de inovação e ao planeamento estratégico, a economia chinesa consegue manter o rumo diversificando os sectores de actividade. E o “novo trio”, com os seus desempenhos excepcionais, apresenta-se como um verdadeiro motor do crescimento chinês.

(Foto: VCG)