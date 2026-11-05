INE avalia desempenho dos negócios e ausculta empresas e feirantes sobre a evolução da economia

Arrancou esta terça-feira, 3 de novembro, na Região Autónoma do Príncipe, o inquérito qualitativo de conjuntura, uma iniciativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) destinada a avaliar a evolução da atividade económica e o comportamento do fluxo de negócios em São Tomé e Príncipe.

Iniciado a 15 de outubro, o inquérito tem como público-alvo empresas, estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e feirantes, procurando recolher informações sobre a evolução das vendas, a comercialização de produtos e as perspetivas económicas para os próximos meses.

Durante a realização do inquérito na ilha de São Tomé, Antónia Sousa, chefe do Departamento de Estatísticas Económicas e Financeiras do INE, explicou que os dados recolhidos permitirão comparar o comportamento da atividade comercial entre diferentes períodos, identificar tendências e avaliar a evolução do ambiente de negócios no país.

“O que queremos saber é como está a evoluir a venda e a comercialização dos produtos de um semestre para o outro. Estamos a analisar o primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025, bem como as perspetivas para o final do ano. Pretendemos perceber se as atividades económicas estão a melhorar, a manter-se estáveis ou a deteriorar-se. Esta informação permitirá identificar as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas, nomeadamente os problemas de financiamento e o aumento do custo de vida”, explicou Antónia Sousa.

Face à importância destas informações para a análise da conjuntura económica nacional, a responsável apelou à colaboração das empresas e dos feirantes, sublinhando que a participação dos inquiridos é fundamental para garantir a qualidade e a fiabilidade dos dados estatísticos.

“Temos dez inquiridores, dos quais oito estão encarregues dos estabelecimentos e serviços e dois da recolha de informações junto das feirantes do mercado de Bobô Forro. Na Região Autónoma do Príncipe, também temos inquiridores a realizar o inquérito qualitativo de conjuntura”, esclareceu a chefe do Departamento de Estatísticas Económicas e Financeiras do INE.

Antónia Sousa acrescentou ainda que o Instituto mantém equipas de inquiridores que se deslocam mensalmente aos estabelecimentos comerciais e de serviços para recolher informações sobre produtos e preços, dados essenciais para o cálculo da inflação. A responsável reforçou que a colaboração dos operadores económicos é indispensável para assegurar a continuidade e a eficácia deste trabalho estatístico.

“Sem a colaboração de todos, penso que o nosso trabalho ficaria comprometido. Por isso, apelamos à participação e à disponibilidade das pessoas para responderem às questões colocadas pelos nossos inquiridores”, concluiu.

O inquérito qualitativo de conjuntura, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística, decorre até 5 de novembro e pretende contribuir para uma melhor compreensão da realidade económica do país, através da recolha de informações diretamente junto dos agentes que dinamizam o comércio e os serviços em São Tomé e Príncipe.

Waley Quaresma