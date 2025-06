Especulação – Governo aperta na fiscalização e reforça meios no terreno

O combate à especulação e manipulação de preços no mercado nacional entrou numa nova fase. O Governo, através da Direcção de Regulação e Controlo das Actividades Económicas (DRCAE), vai intensificar as fiscalizações e a introduzir medidas mais robustas para travar abusos que afetam diretamente o bolso das famílias.

As acções de fiscalização, levadas a cabo nos últimos meses em supermercados, armazéns e feiras, resultaram na identificação de preços injustificados, ocultação de produtos e violações às regras de concorrência. Segundo o Ministro das Finanças, Garett Guadalupe, o Executivo vai endurecer ainda mais a resposta.

“A justiça económica é inegociável. Vamos proteger o consumidor, combater fraudes e restaurar a confiança no mercado nacional”, declarou, esta sexta-feira, no final da sua visita a DRCAE.

Entre as medidas previstas estão:

Atualização da legislação da concorrência, com penas mais dissuasoras;

Criação de um canal direto de denúncias gratuito e anónimo;

Reforço da logística da DRCAE, com novos meios de transporte para atuação nacional;

Formação contínua dos técnicos e envolvimento de forças policiais especializadas;

Campanhas públicas de sensibilização, em parceria com associações de consumidores, para criar uma cultura de preços justos.

O Executivo reconhece que a fiscalização em zonas remotas continua a ser um desafio. No entanto, com o novo plano de reestruturação da DRCAE já em marcha e a integração operacional com a Polícia Económica, o objetivo é cobertura total do território até ao final do ano.

“As famílias não podem continuar a ser vítimas silenciosas da ganância de alguns. O Estado vai estar onde os consumidores mais precisam: no terreno, a fiscalizar, informar e proteger”, afirmou o ministro, Gareth Guadalupe.

Estas ações refletem uma postura governamental mais firme e proativa num contexto de crescentes pressões económicas. O desafio é grande, mas a resposta promete ser à altura.

Waley Quaresma