Governo lança linha gratuita de denúncias contra a especulação dos preços no mercado

O Executivo santomense anunciou na sexta-feira, um conjunto de medidas estruturantes que prometem reforçar a fiscalização económica, melhorar a mobilidade nacional e mitigar os efeitos da inflação sobre os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis.

A principal novidade é a criação de uma linha telefónica gratuita de denúncias contra práticas abusivas no mercado. Qualquer cidadão poderá, sem custos, reportar irregularidades relacionadas com preços especulativos, ocultação de produtos e outras violações. A linha será gerida pela DRCAE, que terá suporte reforçado.

“Cada cidadão pode e deve ser um fiscal. Esta linha é um canal de participação cívica direta e eficaz”, disse o ministro Garett Guadalupe, durante visita às instalações da DRCAE.

Paralelamente, o Governo anunciou a retoma das obras nas estradas nacionais, com destaque para a reabilitação do troço Bobô Forro–Madalena, considerado crítico para a mobilidade urbana. Estão também programadas intervenções nas ligações entre Ribeira Peixe e Porto Alegre, bem como nas zonas de Guadalupe e Neves.

As obras, financiadas com apoio do Banco Mundial, vão facilitar o escoamento de produtos agrícolas, reduzir o custo do transporte e impulsionar o comércio local, elementos essenciais para conter a inflação.

O ministro destacou ainda o impacto da recente redução no preço dos combustíveis, que levou vários taxistas a baixar tarifas espontaneamente em cinco dobras. No entanto, o Governo reconhece limitações nas regiões com estradas degradadas, onde o custo de manutenção ainda impede ajustes significativos.

Neste quadro, o Executivo prepara um pacote adicional de subvenções ao transporte público, reforço da fiscalização em mercados e articulação com parceiros internacionais para manter o abastecimento de bens essenciais estável e acessível.

“Não vamos cruzar os braços. A resposta à inflação exige ação coordenada. E estamos preparados para agir em várias frentes”, sublinhou Guadalupe.

Waley Quaresma