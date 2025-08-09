Água Grande preparada para colaborar na demolição do mercado de Coco-Coco

A Câmara Distrital de Água Grande manifestou disponibilidade para colaborar com o Governo no processo de demolição do mercado de Coco-Coco e no realojamento dos comerciantes que ainda permanecem no local.

O espaço encontra-se encerrado desde 2023 devido ao risco iminente de desabamento e outras situações que colocam em causa a segurança pública. A decisão de demolir o mercado foi aprovada pelo Conselho de Ministros na reunião do passado dia 2 de agosto.

Em declarações recentes à Rádio Nacional, o vereador Gualter Vera Cruz afirmou que, até ao momento, a autarquia ainda não foi formalmente contactada, mas assegurou que “diligências estão em curso” para a concretização do processo.

De acordo com o Executivo, a medida visa proteger a integridade física das pessoas, salvaguardar a saúde pública, melhorar o saneamento e contribuir para o fortalecimento da economia nacional.

Waley Quaresma