Fim da floresta a vista – Autoridades e a rede de tráfico são denunciadas

O Director Geral das Florestas, Anahory Dias(na foto em baixo), aproveitou na segunda – feira, a cerimónia de formação dos guardas florestais e dos eco-guias, nas instalações do Jardim Botânico nas montanhas do centro da ilha de São Tomé, para anunciar que as florestas da ilha de São Tomé estão ameaçadas.

Mais ainda, denunciou a falta da autoridade do Estado que mesmo com legislação nas mãos não consegue punir os autores do abate indiscriminado das árvores.

O caso fica mais complicado, quando segundo o Director Geral das Florestas, o desmatamento acelerado que se assiste até no parque nacional, designado Obô, é patrocinado por figuras nacionais detentoras de poder financeiro. «Há um investimento por fora. São pessoas que têm meios que estão a causar danos a nossa floresta. Aliciam porque vai em benefício deles. Isto acabaria se as autoridades agissem em conformidade», afirmou de forma peremptória o Director Geral das Florestas.

O negócio lucrativo de abate de árvores e de comercialização da madeira ganhou estatuto de impunidade na ilha de São Tomé, garante o Director Geral das Florestas. « Existe a lei das florestas. Muitas vezes agimos e apanhamos as pessoas em flagrante delito, e só apreendemos os equipamentos de serragem e os materiais para construção civil. Os autores são identificados. Mas em termos de punição, fica aquém. Temos aqui a procuradoria, temos os tribunais mas que ………», pontuou, Anahory Dias.

O verde que cobre a ilha de São Tomé……. está ameaçado e a impotência das autoridades da ilha de São Tomé, pode dar um grande empurrão para que o verde denso, dê lugar a mais clareiras e terra seca e movediça. Só na ilha de São Tomé…., porque na ilha do Príncipe, a protecção da natureza e a convivência harmoniosa entre o homem e a o ecossistema do Príncipe, é uma missão, um objectivo de vida e de desenvolvimento de facto sustentado, assumidos pelas autoridades da região autónoma do Príncipe e pela população local.

«Seria bom que puséssemos os pés no chão e assentássemos e cozinhássemos bem, uma rota que pudéssemos seguir de contrário a floresta vai acabar», alertou o Director Geral das Florestas.

A Direcção Geral das Florestas calcula que mensalmente na ilha de São Tomé várias centenas de árvores incluindo em zonas proibidas como o parque natural são anárquicamente abatidas, sobretudo para produção de materiais de construção civil, mas também, para produção de carvão.

A formação dos guardas florestais que iniciou segunda feira no Jardim Botânico de São Tomé em Bom Sucesso, é uma acção financiada pelo Fundo Mundial para o Ambiente, e vai durar 15 dias. Os guardas florestais serão capacitados para proteger as florestas.

Mas o Director Geral, não acredita que a formação em curso, venha a estancar o crime ambiental que ceifa a vida nas florestas, isto é das plantas e dos animais de forma directa, mas também, a vida do homem são-tomense que a muito curto prazo, começará a ranger os dentes em consequência das suas práticas ambientais criminosas. «Eu tenho a certeza que esta formação não vai corresponder a esses objectivos. Tinha que passar por um processo de formação devidamente planeado e reunir as condições que poderiam responder a essa necessidade», concluiu Anahory Dias.

Abel Veiga