MLSTP : Presidente Aurélio não quer ser Primeiro Ministro

No fecho da Conferência Nacional do MLSTP, realizada no último fim de semana, o Presidente do partido, anunciou que não será candidato ao cargo de Primeiro Ministro. « Fiz cedências, abstendo-me de ocupar o cargo de primeiro-ministro para facilitar o entendimento entre ambas as partes e facilitar a unidade e coesão dentro do partido», afirmou Aurélio Martins.

Uma cedência estratégica do Presidente do MLSTP, para baixar a pressão interna no seio do partido onde o grupo de revitalização exige a realização de um congresso, que possa legitimar uma nova direção capaz de forjar a unidade no seio do partido.

A conferência nacional do MLSTP reuniu mais de 250 delegados na sede do partido no bairro do Riboque. O debate interno terá segundo Aurélio Martins, fortalecido o partido. «O sinal dado aqui e o compromisso que trago comigo serão o melhor para encontrarmos, de facto, a unidade e coesão interna entre os militantes do MLSTP-PSD», assegurou.

O grupo de revitalização que contesta a actual liderança propôs na conferência nacional a realização de um congresso. A conferência decidiu pela criação de dois grupos de trabalho. Um que se ocupará de fundamentar as razões para a realização do congresso extraordinário, e outro terá a missão de apresentar argumentos que justificam a não realização da reunião magna.

Segundo a Conferência Nacional do MLSTP, as posições dos dois grupos de trabalho serão submetidas ao Conselho Nacional Alargado, que deverá reunir-se no mês de Dezembro. A Conferência Nacional do MLSTP exigiu que a decisão do Conselho Nacional Alargado sobre a questão da realização ou não do Congresso seja tomada por unanimidade.

A Conferência Nacional do MLSTP terminou no Domingo com um comício na Cidade de Angolares, capital do distrito de Caué, única autarquia local conquista pelo MLSTP nas eleições legislativas de 2014.

Abel Veiga