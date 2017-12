Príncipe: Tó Zé não desiste

Não desiste do Príncipe, e não desiste de brigar pela presidência do Governo da Região Autónoma do Príncipe. Tó Zé Cassandra, que após as eleições regionais de 2014, anunciou que não voltaria a concorrer para o cargo, acabou por não desistir.

Esta semana reuniu o seu partido, a UMPP-União para Mudança e Progresso do Príncipe, numa convenção na Praia Inhame norte da ilha do Príincipe, para anunciar que não desisti. Ou seja, é candidato da UMPP a presidência do Governo da Região Autónoma do Príncipe, nas eleições regionais previstas para 2018. «A UMPP é a maior força política aqui na Região Autónoma do Príncipe. É a única força política que pode unir tanta gente. É a única força política que está preparada para governar o Príncipe. É a única força política que olha para os interesses do Príncipe e dos principenses», declarou Tó Zé Cassandra.

Desde 2006 que Tó Zé Cassandra, lidera os destinos da Região Autónoma do Príncipe.

Ilha património da biosfera pela UNESCO, onde a protecção do ambiente é a prioridade política, é o berço natalício e domínio político de Tó Zé Cassandra.

Abel Veiga